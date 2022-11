Došao je iz Njemačke u Slavoniju na susret katolika kao samac, a sada je devet mjeseci u braku: 'Vratilo nam je nadu'

Tristotinjak samaca iznad 30 godina okupilo se u subotu u Nacionalnom svetištu sv. Josip u Karlovcu kako bi pronašli svoju srodnu dušu. - Ne mora se na ovakve susrete doći odmah s namjerom da će se sutra udati ili oženiti za nekoga, ali je dobro poticati situacije i aktivirati se - rekla je za Dnevnik Nove TV Nataša iz Đakova.

U Hrvatskoj je gotovo 400 tisuća samaca. Okupljeni jučer u Karlovcu nadaju se da uz molitvu i Božju pomoć neće još dugo biti sami.

- Duh sveti koji je u srcu on će to reći, on će to jednostavno pokazati je li ona ta koju je Gospodin poslao - rekao je Mario.

Ovi susreti do sada su rezultirali s 14 vjenčanja i šestero djece. Primjerice, Tomislav Vinković došao je iz Njemačke u Slavoniju na susret katolika kao samac, a sada je devet mjeseci u braku.

- Jedno vraćanje nade bez obzira koliko godina imaš - nije za tebe gotovo - poručili su Jelena i Tomislav Vinković.

Časna sestra Liljana Marić govorila je kako nikada nije kasno ukrcati se na vlak ljubavi. - Veliki je kapacitet u ljudima koji su prošli 30 do 50 godina. Bogu hvala da se organizira za tu populaciju da shvate kako su vrijedni i imaju puno toga dati - rekla je.

Hrvati sve kasnije ulaze u brak, a prosjek je 29 godina. Nekad su se vjernici mogli upoznati jedino putem oglasnika u katoličkom časopisu, a sada se za njih organiziraju susreti, a mogu mogu se upoznati i u virtualnom svijetu preko mobilne aplikacije katolički samci.

- Puno više se muški odlučuju da idu preko interneta upoznavati. Možda su slobodniji, a djevojke češće dođu na ove susrete - tvrdi Tomislav Belavić iz katolička Udruge Prilika za susret.