'Trebaš paziti jer će Plenković sve pokupovati preko hobotnice koja neumorno dela'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću koji je komentirajući odlazak bivših SDP-ovih ministara Milanke Opačić i Siniše Varge u stranku Milana Bandića kazao kako treba paziti koga se stavlja na stranačku listu.

Milanović je naveo kako se slaže s Plenkovićem i kako treba paziti koga se sve stavlja na liste, navodeći kao primjer sve one koje je Plenkoviću preporučila Kolinda Grabar-Kitarović ili "razne stranačke posinke" koje je Plenković stavio preko reda.

Predsjednički kandidat naveo je kako je samog Plenkovića stavila na listu 2011. godine sama Jadranka Kosor i to dan-dva nakon što ga je u članila u HDZ. Ističe kako je on sam radio liste i kako je to nezahvalan posao u kojem je katkad pogriješio.

Status prenosimo u cijelosti:

- Slažem se s Plenkovićem da 'treba paziti koga se STAVLJA na liste'. Recimo - sve one koje mu je, prema njegovom kazivanju, stavila i preporučila Kolinda Grabar Kitarović i njezini kasnije posmicani savjetnici. Ili razne stranačke posinke i srodne političke maloljetnike bez dana ikakvog iskustva, koje je, preko reda, stavio na liste sam. Stavljanje je glagol koji baš priliči načinu na koji se u HDZ-u dolazi na listu. I Plenkovića je na listu 2011. stavila Jadranka Kosor, dan-dva nakon što ga je učlanila u HDZ. Lijepo joj se i ljudski zahvalio.

- Ja sam u skoro deset godina puno puta sastavljao liste, ali sam pazio da ljude ne 'stavljam', nego da ih predlažem prema nekakvim kriterijima, stažu, zaslugama i radu, čak i kada se radilo o vrlo mladim ljudima. Nezahvalan posao u kojemu sam katkad i pogriješio. Međutim, sve navedeno nebitno je i blijedi u srazu s cinizmom i prijezirom prema demokratskim normama kojima pršti Premijerova podsviješću bremenita doskočica. Otprilike - pazi koga STAVLJAŠ na liste, jer ću ti sve to pokupovati preko 'off shore' koalicijske hobotnice koja neumorno dela 365 dana u godini. Stvarno?, napisao je Zoran Milanović na svojem Facebooku.