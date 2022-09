Tražili tune pa kod Cresa ulovili morskog psa: 'Naša je procjena da je bio težak oko 80 kilograma'

Strogo zaštićeni morski pas lisica (Alopias vulpinus, Bonnaterre, 1788), našao se na udici Dine Deronjića koji je u driftu lovio veliku ribu, piše Novi list.

– Tehnika ribolova je bio klasični big game fishing brumanjem, a lovili smo na punti Jablanac. Srdelom primamljujemo tunu no ovaj je puta slučajni ulov bio morski pas lisica. Nakon kraće borbe, riba je dovučena do površine i praktički neozlijeđena puštena natrag u more. Multiplikator je bio Shimano Tiagra 80 libri, a štap Alutecnos od 80 libri.

Budući da je pas lisica rijedak primjerak u sjevernom Jadranu, posebno ga je bilo lijepo vidjeti i zabilježit ulov kao uspomenu. Naravno, budući da je riječ o strogo zaštićenoj vrsti, poduzeli smo sve kako bi ga što brže i bezbolnije oslobodili udice. Naša je procjena da je pas bio težak oko 80 kilograma – ispričao je Dino Deronjić.