Transrodna učenica se žalila: Irski profesor zbog krive zamjenice dobio otkaz

Profesor koji se usprotivio oslovljavanju transrodne učenice (rođene kao dječak) rodno neutralnom zamjenicom završio je u zatvoru jer nije poštivao privremenu zabranu predavanja u srednjoj školi u kojoj je zaposlen.

Sudac Michael Quinn naredio je da Enoch Burke bude poslan u zatvor Mountjoy sve dok ne pristane poslušati naredbu da ne smije predavati niti dolaziti u svoju školu Westmeath u Irskoj.

Škola ga je suspendirala s mjesta nastavnika povijesti i njemačkog jezika, piše Irish Mirror.

Naredba je izdana nakon što su školski odvjetnici prijavili sudu da se Burke nije pridržavao ni uvjeta svoje plaćene suspenzije ni privremene zabrane kojom se od njega zahtijeva da se drži podalje od škole.

Sudac je rekao da Burke mora ostati u zatvoru sve dok se ne oslobodi svog prijezira i ne pristane poštovati zabranu koju je izrekla škola.

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION Irish schoolteacher Enoch Burke (left) arriving at the High Court, Dublin, after he was committed to Mountjoy Prison in Dublin for breaching a temporary court order that he was to stay away from his workplace, Wilson's Hospital School in Co Westmeath, and not to attend the classroom. Mr Burke, who is an evangelical Christian, was suspended from work on full pay last month pending the outcome of a disciplinary process after a number of incidents which stemmed from a transgender row. Picture date: Wednesday September 7, 2022. Photo: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Sudski nalog izdan je nakon što je Burke rekao sudu da ne može izvršiti naredbu i da se namjerava vratiti u školu.

Spor je nastao zbog njegova odbijanja da se transrodnoj učenici obraća drugim imenom i da koristi rodno neutralnu zamjenicu, a ne zamjenicu "on", kako su i transrodna osoba i njezini roditelji tražili u svibnju, a s čime se složila škola.

Burke se usprotivio tom zahtjevu i doveo u pitanje stav škole, tvrdeći da se učenicima nameće sustav vjerovanja.

Tvrdio je da zahtjev škole predstavlja kršenje njegovih ustavnih prava.

– Ludost je što ću biti odveden iz ove sudnice u zatvor, ali neću odustati od svojih kršćanskih uvjerenja – rekao je Burke po donošenju presude.

Prethodno je Burke poslan na plaćeni dopust do ishoda disciplinskog postupka koji je sredinom kolovoza pokrenula škola u kojoj je zaposlen nekoliko godina.

Disciplinski postupak pokrenut je nakon što se profesor usprotivio smjernici ravnateljice škole.

Profesor je na sudu rekao kako vjeruje da je smjernica "licemjerna", dodajući da to nije nešto na što bi on ikada mogao pristati.

Svoju suspenziju on je opisao kao "nerazumnu, nepravednu i nezakonitu".