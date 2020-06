Traktorist s tri promila izazvao nesreću i pobjegao, prijeti mu 49.000 kuna kazne

U Dubravcu u Varaždinskoj županiji jučer oko 15 sati dogodila se prometna nesreća nakon koje je jedan sudionik napustio mjesto događaja. Muškarac star 48 godina, prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, vozio se na neregistriranim i neosiguranim traktorom bez registarskih oznaka na koji je bila priključena također neregistrira poluprikolica.

Sa čak 3,07 promila alkohola u krvi vozio se iz smjera Jerovca prema Klenovniku i prešao na lijevu stranu u trenutku kad ga je pretjecala 52-godišnja vozačica osobnog automobila. Traktorist je pobjegao, no policija ga je ubrzo pronašla.

Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna do 49.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima F kategorije u trajanju do devet mjeseci. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju slijedi mu i devet negativnih prekršajnih bodova.