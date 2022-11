Todorić tražio izuzeće suda, sudaca, tužitelja...

Muke po aferi Agrokor nastavljene su i jučer, jer je sjednica optužnog vijeća na zagrebačkom Županijskom sudu, na kojoj je trebao biti saslušan vještak Ismet Kamal koji je u Hrvatsku doputovao iz Poljske, odgođena. I to nakon što su obrane i tužiteljstvo gotovo sat i pol vremena obrazlagali svoje dokazne prijedloge. Kada je došao trenutak da svjedoči Kamal, što je bila uputa Visokog kaznenog suda (VKS), koji je usvojio žalbe obrane te zatražio da se razjasni kako je napravljeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje, na scenu je stupio Ivica Todorić. Zatražio je izuzeće praktički svih koji sudjeluju u tom postupku - predsjednice optužnog vijeća, članova vijeća, svih sudaca i predsjednika zagrebačkog Županijskog suda te tužitelja iz redova zagrebačkog ŽDO-a. A njegov zahtjev značio je odgodu sjednice dok o spomenutim zahtjevima ne odluči VKS odnosno DOV. Kada će to biti teško je reći, no ovaj potez znači da će se do kraja godine teško odlučivati je li nalaz financijsko-knjigovodstvenog vještačenja, koji je obranama Ivice Todorića i njegovih 14 suoptuženika, sporan od početka istrage, zakonit dokaz ili ne.

Prijepor je nastao oko dostave dokumentacije koju je sud tražio od KPMG-a Poljska, a koja jučer nije stigla na sud. Braniteljska klupa stoga je smatrala da se vještak koji je izradio nalaz ne može ispitati bez te dokumentacije. Sud je odlučio da može, smatrajući vjerojatno da se vještaka, ako bude potrebe, naknadno može opet pozvati. I taman kada je saslušanje Kamala počelo, Todorić je zatražio izuzeće svih. Pojasnio je on i zašto je to napravio.

- Ovo traje pet godina. Nakon pet godina pokušavaju voditi raspravu tako da se ispituju svjedoci bez dokumentacije. To je sramota. Netko skriva istinu, netko ne želi da se sazna istina. Moje kolege i ja smo spremne ići pred svaki sud na svijetu, ali to mora u nekoj mjeri biti nešto što je relevantno i vezi s vladavinom prava, a ovo nema veze s vladavinom prava. Ugovor između ŽDO-a i tog tobože vještaka ne postoji. Ne daju ugovor pa je pitanje zašto? Mislim da bi se u tom ugovoru svašta vidjelo i da bi se vidjelo koliko je bitnih prekoračenja ovlasti bilo - kazao je Todorić.

Odgovarajući na pitanje koji bi sud po njemu bio onda adekvatan za vođenje spomenutog postupka, Todorić je kazao da je njemu svejedno te da je samo "htio pokazati da ne mogu više po nama gaziti". Kazao je da je Kamal saslušan da bi ga pitao s kim je potpisao ugovor o vještačenju, ima li stručne reference za to vještačenje, je li prijavljen u Hrvatskoj kao vještak, je li kao vještak registriran u Poljskoj.

- Sve bih ga to pitao, a sve to on nije. Osim toga taj je vještak apsolutno u sukobu interesa. Oni su smatrali da sam ja iznio milijarde vani. I onda su nakon godina istraživanja vidjeli da to nije tako, da sam ja sve uložio u Agrokor, onda su počeli raditi konstrukcije pa su trebali nekog da to potpiše. On nije vještak i nije kompetentan za to - kazao je Todorić.

Todorić se osvrnuo i na neke druge stvari Kazao je tako da očekuje pobjedu na arbitraži u Washingtonu. Naveo je da je održano zadnje ročište, te da je odluka trebala biti poznata u prosincu no smatra da će odluka biti prolongirana do siječnja, jer je sud tražio neku dodatnu dokumentaciju, koja treba biti dostavljena u roku od mjesec dana.

Danijela Pajić, zamjenica ŽDO-a pak je kazala da je sjednica optužnog vijeća odgođena zbog Todorićeva zahtjeva za izuzećem.

- Trebao je biti saslušan vještak koji je radio na predmetu i bio je spreman odgovarati na pitanja. Sudsko vijeće je odlučilo da ga se ispita, no branitelji su podnijeli prijedlog da se prije ispitivanja vještaka pribavi dodatna dokumentacija. Sud je odlučio da se vještak ispita i bez te dokumentacije, a prvooptuženi je onda tražio izuzeće - kazala je tužiteljica.

Upitana je li riječ o dokumentaciji koju je sud tražio, a KPMG je nije poslao, kazala je kako smatra da je prijedlog obrane neosnovan, dok po njoj pokazivanje ugovora koje je tužiteljstvo potpisalo s Kamalom nije relevantno za postupak.

Vještačenje koje je Kamal napravio plaćeno je 8,4 milijuna kuna, a obrani je sporno jer je KPMG radio i za izvanrednu upravu Agrokora pa smatraju da je tu riječ o sukobu interesa. Sud je ranije bio odlučio da je to zakonit dokaz, no nakon žalbe obrana VKS je sudu vratio spis na ponovno odlučivanje. Njihova uputa je da se ispita vještak koji je radio nalaz te utvrdi točno kako je nalaz nastao, prije no što se odluči o njegovoj zakonitosti.