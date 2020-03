Tko ode na posao u Sloveniju, u Hrvatskoj mora u samoizolaciju

Karlovački Stožer civilne zaštite pojasnio je na večerašnjoj tiskovnoj da je Nacionalni Stožer donio odluku da se prostor Bele Krajine u Sloveniji koja graniči sa Hrvatskom i Karlovačkom županijom, stavlja u kategoriju dva, poput primjerice Kine i Južne Koreje kada je u pitanju opasnost od širenja korona virusa.

- Riječ je o zemljama, odnosno epidemijom zahvaćenim područjime s osobito visokim rizikom, stoga su sve osobe koje su u zadnjih 14 dana bile na tom području, podliježu posebnoj kontroli liječnika. U toj kategoriji od sutra bi se mogao naći i prostor Dolenjske. To zapravo znači da će praksa dnevnih migracija Hrvata i Hrvatica koji odlaze na posao u Sloveniju biti takva da će svi ti ljudi po povratku u Hrvatsku morati ići u samoizolaciju na 14 dana, a u to će vrijeme biti pod liječničkom kontrolom i neće smjeti napustiti Hrvatsku. Zato smo se već večeras sastali kako bismo što ranije tu obavijest odaslali ljudima kako bi oni mogli odlučiti što im je činiti. Netko će večeras donijeti odluku da ide ujutro na posao sa dva kofera robe i da mu je možda pametnije ostati u Sloveniji ukoliko ima takvu mogućnost. Nisto to željeli izreći sutra, kada ljudi već odu na posao - kazao je karlovački župan Damir Jelić u ime Stožera civilne zaštite.

Ta odluka, naime, utječe na nekoliko stotina stanovnika Karlovačke županije, posebno onih koji žive u pograničkim područjima; od Pribanjaca, Žakanja, Kamanja, ali i Karlovca, koji svakoga dana odlaze na posao u Sloveniju.

Dr. Biserka Hranilović kazala je i kako do sada nema potvrđenih slučajeva oboljenja od korona virusa u Karlovačkoj županiji, obzirom da su tri osobe testirane danas u Općoj bolnici Karlovac negativne na virus, dok se nalaz četvrte osobe koja je u izolaciji u bolnici, još čeka.

Karlovački je župan rekao i da je mogućnost zatvaranja škola, vrtića, mjera koja se može očekivati u budućnosti, ali da za sada ta mjera nije izrečena s nacionalne razine.

