Tko je ubijeni vođa zloglasne organizacije? Bio je Bin Ladenov liječnik, preživio je nekoliko pokušaja atentata

Čelnik al-Qaede Ayman al-Zawahiri, ubijen u američkom napadu dronom u Afganistanu, nekoliko je desetljeća bio glavni ideolog te globalne terorističke mreže, no nikad joj nije vratio status koji je imala pod vodstvom Osame bin Ladena.

Egipatski okulist imao je ključnu ulogu u napadima 1998. na američka veleposlanstva u Keniji i Tanzaniji te u ključnom napadu na SAD 11. rujna 2001., u kojem je živote izgubilo gotovo tri tisuće ljudi.

No, tijekom desetljeća u kojem je 71-godišnji al-Zawahiri vodio al-Qaedu, nakon eliminacije bin Ladena 2011. godine, ona nikad nije vratila svoju moć, a vodstvo džihadističkog pokreta preuzela je Islamska država koja je osvojila velike dijelove Iraka i Sirije i proglasila kalifat.

Iako je dio analitičara tvrdio da je al-Zawahiri postao prestar i nemoćan, činilo se da pokušava preustrojiti al-Qaedu u partnerstvu s talibanima nakon što su oni u kolovozu prošle godine preuzeli kontrolu nad Afganistanom.

„Pravda je zadovoljena i ovog terorističkog vođe više nema“, rekao je američki predsjednik Joe Biden pri objavi atentata u Kabulu, gdje se al-Zawahiri navodno krio nakon nekoliko godina provedenih na afganistansko-pakistanskoj granici.

Foto: Balkis Press File photo dated May 1, 1998 of Oussama Bin Laden, with Ayman al-Zawahiri, his right hand man in Jamkha, Afghanistan.

Bin Ladenov liječnik

Prije no što je se okrenuo disidentskoj politici, al-Zawahiri je odrastao u udobnom kućanstvu u Kairu.

Kao mlad se pridružio radikalnoj egipatskoj islamističkoj zajednici te je navodno uhićen već s 15 godina zbog pridruživanja ilegalnom Muslimanskom bratstvu.

U Egiptu je proveo tri godine u zatvoru, a 1981. ga se povezivalo s ubojstvom predsjednika Anwara Sadata i masakrom inozemnih turista u Luxoru 1997. godine.

Nakon toga se povezao s bin Ladenom u Afganistanu i postao glavni strateg Al-Qaede, ali i Osamin osobni liječnik.

Bio je jedan od pet potpisnika bin Ladenove 'fetve' iz 1998. koja je pozvala na napade na Amerikance, a potom se počeo stalno pojavljivati uz čelnika al-Qaede.

Njegova česta uloga bila je motivirati članove terorističke skupine videoporukama, prijeteći prstom u zraku. Kao bin Laden, al-Zawahiri je nestao nakon napada 11. rujna, preživio je nekoliko pokušaja atentata i svaki put bi se ponovno pojavio nakon izvješća da je ubijen.

SAD ga nije gubio iz vida te je za njegovu glavu još zbog napada 1998. u Africi nudio 25 milijuna dolara nagrade.

U sjeni Islamske države

Al-Zawahiri je preuzeo Al-Qaedu 2011. nakon što je američka vojska upala u pakistanski dom bin Ladena i usmrtila ga.

Novi džihadistički čelnik kretao se oko afganistansko-pakistanske granice, naslijedivši organizaciju umanjene moći koja je djelovala u sjeni Islamske države.

Ipak, al-Qaeda je uspjela ostati prijetnja kroz svoje filijale u Jemenu, Africi i istočnoj Aziji.

Analitičari su al-Zawahirijevo vodstvo opisivali kao savjetodavno, ne kao koherentno, centralizirano zapovjedništvo.

Nikad nije prestao javno prijetiti svojim neprijateljima te je održavao savezništvo s onima, poput talibana, koji nisu podržavali metode Islamske države, terorističke organizacije koja je eliminirala i same muslimane.

Foto: Balkis Press File photo dated September 10, 2003 of a new video of Al-Qaeda chief Oussama Ben Laden shown on Al-Jazeera Satellite channel a day before September 11 atatcks second anniversary. The tape shows Ben Laden and his top aid Ayman Al-Zawahiri in an undetermined mountain area and had probably been recorded toward the end of April or in early May, according to the TV channel.

Novi zamah s talibanima

Povratak talibana na vlast u Afganistanu dala je al-Qaedi novu nadu u budućnost.

Izvješće Ujedinjenih naroda iz srpnja pokazalo je da je al-Zawahiri nedavno pokazivao „povećan komfor i sposobnost komunikacije“ s bliskim saveznicima u talibanskoj vladi.

U tom dokumentu stoji kako je bilo malo izgledno da će al-Zawahiri pokretati nove međunarodne napade jer bi to osramotilo vladu u Kabulu.

Usprkos tome, „međunarodni kontekst odgovara al-Qaedi koja planira ponovno biti prepoznata kao predvodnica globalnog džihada“, pisao je UN.