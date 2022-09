Tko je novi britanski kralj Charles III., 'vječni broj 2', čiji je ugled srozala smrt bivše supruge Lady Di

I dok se od u četvrtak preminule britanske kraljice Elizabete II. (96) opraštaju ne samo brojni svjetski političari i dužnosnici nego i mali “obični” ljudi diljem Britanije i svijeta, neki od njih pitaju se tko je zapravo kraljičin sin Charles, novi britanski kralj, koji je odabrao da će nositi ime kralj Charles III.? I hoće li mu poći za rukom, nakon kraja impozantne majčine ere od 1926. do 2022. godine, sačuvati monarhiju?



Golem je to izazov u ovim turbulentnim, kriznim vremenima. Tim više što Charles, kako tvrde dobri poznavatelji britanskih (ne)prilika, mora biti svjestan činjenice da njegov ugled u narodu još uvijek nije rehabilitiran nakon razvoda od bivše supruge Diane i njezine smrti u prometnoj nesreći u Parizu, nakon čega je stupio u drugi brak sa svojom mladenačkom ljubavi Camillom, vojvotkinjom od Cornwalla, koju neki krive za propast Charlesova prvog braka. Stoga mora računati na to da će se njegovo “kraljevanje” odvijati u sjenci smrti Lady Di.