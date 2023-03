Tko je poljski ministar obrane koji naokolo hoda s pištoljem za pojasom

Zamislite ministra pravosuđa Ivana Malenicu kako hoda okolo s pištoljem zataknutim za pojas... Njegov poljski kolega Zbigniew Ziobro (52) doista hoda naoružan, što se otkrilo kad je nalet vjetra podigao njegov dok je polagao vijenac na spomenik žrtvama rudarskih nesreća u središnjoj Poljskoj. Poljski su mediji odmah objavili da se radi o pištolju marke Glock, a otvorena je i rasprava o nošenju oružja u zemlji koja, kao i većina članica Europske unije, ima stroga pravila o nabavi oružja.

Zagovornici ne vide ništa sporno jer je Ziobro dobivao prijetnje smrću, pa smatraju da je dobro što se dodatno osigurao, dok drugi misle da je dovoljno to što ima naoružanu pratnju kao štićena osoba. Ziobro je na konferenciji za novinare rekao da ima dozvolu za nošenje oružja, a nabavio ju je kad je prije nekoliko godina otkriveno da je šef jedne zločinačke kriminalne skupine pozvao na njegovo ubojstvom, nakon čega je taj pripadnik organizirane kriminalne mreže uhićen i u pritvoru čeka suđenje.

- Kao svaki građanin, imam puno pravo koristiti sredstva koja jamče sigurnost meni i mojoj obitelji - rekao je Ziobro koji vikendom vježba gađanje na streljani. Rekao je i da ne nosi pištolj stalno. Premijer Mateusz Morawiecki istaknuo je da svi građani, uključujući ministra pravosuđa, imaju pravo pokušati dobiti dozvolu za posjedovanje oružja. Ziobro je šef manje stranke u vladajućoj konzervativnoj koaliciji i zagovornik je smrtne kazne. Zbog nekih promjena koje je uveo u pravosudnom sustavu Poljsku se našla na udaru ostalih članica EU. Završio je pravo, a prije nego što se 1998. počeo baviti politikom, osnovao je udrugu koja je tisućama osoba s niskim primanjima omogućila besplatnu pravnu pomoć.

Izabran je 2000. za tajnika ministra i sudjelovao je u zakonskim izmjenama čija je svrha bila intenzivirati borbu protiv korupcije i kaznenih djela. Bio je i državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i član istražnog odbora koji istražuje korupcijsku aferu Rywin. Od 2005. do 2007. godine obnašao je dužnost ministra pravosuđa i glavnog državnog odvjetnika, i za to je vrijeme kriminaln znatno opao. U samo dvije godine broj zabilježenih zločina smanjio se za 200.000, što je bio događaj bez presedana u razdoblju nakon 1989. godine. Autor je odredbi kaznenog zakona koje su omogućile procesuiranje korupcije u poljskom sportu. Na čelu Ministarstva pravosuđa znatno je smanjio javnobilježničke pristojbe koje plaćaju građani.

Na izborima za Europski parlament 2009. izabran je za predstavnika regija Świętokrzyskie i Małopolskie u Europskom parlamentu. Ponovno je izabran za ministra pravosuđa u razdoblju od 2015. do 2019., a te 2019. dobio je još jedan mandat. Za dlaku je u prosincu prošle godine preživio glasanje o povjerenju u parlamentu. Ključni je arhitekt reformi pravosuđa koje su razljutile Europsku uniju i dovele do zamrzavanja više milijardi eura za pokrivanje nacionalnog plana oporavka Poljske nakon COVID-a. Ukupno 226 članova parlamenta glasovalo je za nepovjerenje Ziobrou, a 228 protiv, uz tri suzdržana. No, premijer Mateusz Morawiecki kritičan je prema reformama pravosuđa nakon 2015.

- Ne možemo imati veći kaos i probleme nego što ih trenutno imamo u pravosuđu - rekao je. Čelnik poljske glavne oporbene stranke Donald Tusk rekao je da su vlada i ministar Ziobro postali simboli kršenja prava i EU i kao da čine sve da izvedu Poljsku iz Europe kao prostora prava i standarda, od temeljnih građanskih prava do vladavine prava i međunarodnog prava. Neki su oporbeni zastupnici optužili Ziobra da de facto pljačka vlastiti narod, da je obuzet mržnjom prema Europskoj uniji i demokraciji, te da njegova politika stavlja Poljsku uz bok proputinovske Mađarske.

