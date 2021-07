Tisuće ljudi u Australiji prosvjeduju zbog novog zatvaranja

U australskim gradovima održavaju se u subotu prosvjedi protiv strogih ograničenja nametnutih zbog porasta slučajeva covida-19, javlja BBC.

Tisuće ljudi okupile su se u Sydneyu, a manji prosvjedi održavaju se u Melbourneu i Brisbaneu. Prosvjednici koračaju središtem Sydneya te uzvikuju "Sloboda!". Policija navodi da je bilo 57 uhićenja.

