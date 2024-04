Tisuće građana moralo tražiti plavu potvrdu da bi glasali: Što ako nemate važeću osobnu

Biračima bez važeće osobne iskaznice i onima koji nisu podignuli nove iskaznice na izbornu srijedu cijeloj Hrvatskoj izdano je 4. 700 tzv. plavih potvrda temeljem kojih mogu glasovati, doznaje se u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).Taj broj nije konačan i do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati sigurno će biti i veći, što znači da će i veći broj birača ostvariti svoje pravo, dodaju u DIP-u.

DIP je ranije izvijestio da je zaprimio upite više birača koji nisu bili upisani u izvatke iz popisa birača, a imaju važeću osobnu iskaznicu, navodeći da se „navodno radi o većem broju birača koji nakon poziva MUP-a, nisu podigli nove osobne iskaznice“. „I ti birači, da bi mogli ostvariti svoje pravo, trebaju ishoditi potvrdu za glasovanje, tzv. plavu potvrdu“, istaknuli su iz DIP-a, napominjući da su, vezano za navedeno, zatražili očitovanje resornih ministarstava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz DIP-a su poručili i kako će svi birači koji se u 19 sati zateknu na biračkom mjestu moći glasovati, neovisno koliko ih bude. Primjerice, u zagrebačkoj Varšavskoj ulici, gdje glasuju birači iz cijele Hrvatske koji su se registrirali za glasovanje izvan mjesta prebivališta, i gdje je red podulji, u 19 sati na kraj toga reda stat će zaštitari zagrebačkog Gradskog izbornog povjerenstva i svi koji budu ispred njih moći će glasovati, neovisno o njihovu broju, objasnili su iz DIP-a.

Problemi na biralištima izazvali su veliko nezadovoljstvo među biračima, posebice u Zagrebu i Sisku, gdje su se mnogi suočili s problemima pri ostvarivanju svojih biračkih prava. Gradsko izborno povjerenstvo grada Zagreba izdalo je priopćenje koje navodi da je velik broj birača koji, iako posjeduju važeću osobnu iskaznicu, nisu na popisu birača. Naime, izostavljeni su s popisa zbog pogreške u dostavi podataka Ministarstva unutarnjih poslova u Registar birača.

Mnogi birači bili su prisiljeni vratiti se na birališta nakon što su otkrili da njihova imena nisu na popisu, unatoč važećim osobnim iskaznicama. Prema Gradskom izbornom povjerenstvu grada Zagreba, oni koji nisu na popisu ili nemaju važeću osobnu iskaznicu moraju otići do nadležnog ureda. "Kad donesu plavu potvrdu, birači mogu glasovati i morate zadržati plavu potvrdu", rekli su.

Matični uredi danas rade upravo radi ovakvih situacija, međutim, to nije praktično rješenje objasnila je jedna biračica. "Na biračkom mjestu su me uputili da odem u matični ured i donesem potvrdu te tek onda mogu glasati, ali to je stvarno nepravedno. Ne planiram ići do matičnog po tu potvrdu, želim normalno izaći na glasanje kao i ostali, ali to pravo mi je zbog nekakve greške uskraćeno. Moj glas možda nije odlučujući, ali želim dati svoj doprinos", izjavila je.

Državno izborno povjerenstvo reagiralo je na ovaj problem zatraživši očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave. No, mnogi birači osjećaju se obespravljeno i ogorčeno te traže odgovornost za propuste koji su ih spriječili da ispune svoje biračko pravo.

FOTOGALERIJA Pogledajte gužvu na biračkim mjestima