Neki građani nisu na popisu birača: 'Želim normalno izaći na glasanje, ali to pravo mi je zbog nekakve greške uskraćeno'

Problemi na biralištima izazvali su veliko nezadovoljstvo među biračima, posebice u Zagrebu i Sisku, gdje su se mnogi suočili s problemima pri ostvarivanju svojih biračkih prava. Gradsko izborno povjerenstvo grada Zagreba izdalo je priopćenje koje navodi da je velik broj birača koji, iako posjeduju važeću osobnu iskaznicu, nisu na popisu birača. Naime, izostavljeni su s popisa zbog pogreške u dostavi podataka Ministarstva unutarnjih poslova u Registar birača.

"Na terenu je primijećeno da velik broj birača, iako ima važeću osobnu iskaznicu, nije upisan u izvatke iz popisa birača. Došlo je do pogreške Ministarstva unutarnjih poslova prilikom dostave podataka u Registar birača", navode.

Mnogi birači bili su prisiljeni vratiti se na birališta nakon što su otkrili da njihova imena nisu na popisu, unatoč važećim osobnim iskaznicama. Prema Gradskom izbornom povjerenstvu grada Zagreba, oni koji nisu na popisu ili nemaju važeću osobnu iskaznicu moraju otići do nadležnog ureda. "Kad donesu plavu potvrdu, birači mogu glasovati i morate zadržati plavu potvrdu", rekli su.

U međuvremenu u Sisku, biračica Mirjana iznijela je svoje frustracije zbog nemogućnosti davanja svog glasa unatoč dugogodišnjem boravku na istoj adresi i posjedovanju važeće osobne iskaznice, prenosi 24sata. "Kao i na prijašnjim izborima, normalno sam izašla glasati u pratnji supruga i kćeri, ali ovoga puta nisam mogla dati svoj glas. Zašto? Od 1996. godine živim na istoj adresi i imam važeću osobnu iskaznicu. Moj suprug i kći su mogli glasati, ali mog imena nije bilo na listi", rekla je Mirjana.

Matični uredi danas rade upravo radi ovakvih situacija, međutim, to nije praktično rješenje objasnila je biračica. "Na biračkom mjestu su me uputili da odem u matični ured i donesem potvrdu te tek onda mogu glasati, ali to je stvarno nepravedno. Ne planiram ići do matičnog po tu potvrdu, želim normalno izaći na glasanje kao i ostali, ali to pravo mi je zbog nekakve greške uskraćeno. Moj glas možda nije odlučujući, ali želim dati svoj doprinos", izjavila je.

Državno izborno povjerenstvo reagiralo je na ovaj problem zatraživši očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave. No, mnogi birači poput Mirjane osjećaju se obespravljeno i traže odgovornost za propuste koji su ih spriječili da ispune svoje biračko pravo. Građani su ogorčeni,a postavlja se i pitanje o učinkovitosti procesa provođenja izbora u Hrvatskoj.

