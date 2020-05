Test pokorio Internet: Odgovor na samo jedno pitanje pokazat će jeste li dobra osoba

Svi volimo za sebe vjerovati da smo dobri ljudi, no je li je to uistinu istina rijetko tko to zna. Međutim, čini se kako je Twitter pronašao rješenje za to vječno pitanje, a do odgovora moguće brže i lakše doći nego ikada.

Kako se čini teorija je nastala na 4chan, no kad se proširila na Twitteru postala je izuzetno popularna.

Teorija navodi da moral osobe može se odrediti prema tome vraćaju li nakon kupnje kolica na mjesto gdje inače stoje ili ne. Iako to zvuči poprilično jednostavno, zagovornici tvrde kako je riječ o nadasve kompleksnom pitanju.

Većina ljudi smatra kako je vraćanje kolica u trgovini kulturna stvar za učiniti i odbijanje istog je poprilično dobar razlog za argument 'ti uistinu nisi dobra osoba'. Tome su, kao što je i za očekivati, podršku dali bivši kao i sadašnji radnici iz trgovina navodeći kako to ne traje dugo, a njima olakšava posao.

- Sve ovisi o karakteru i osobnosti, koje se koriste kako bi opisale nečije ponašanje. I dok je osobnost oblikovana okolinom u kojoj se nalazimo, karakter se pak očituje kroz razne situacije. Ako odlučite ne vratiti kolica na mjesto, to govori puno o vama. Nema zakona koji to zabranjuje ili koji kaže da je to loše, a takvo ponašenje će se nastaviti jer je pojedinac taj koji određuje što je dobro ili loše za njega - ustvrdila je psihologinja Tati Silva za Bored Panda navodeći kako teorija Kolica ima nekog smisla.

Ideja je da ljudi znaju da je korektno vratiti kolica, a kako neće dobiti nikakvu kaznu ako to ne učine o njima da je učine ono što je prava stvar.

- Kao netko tko je nekoć davno radila u trgovini, možda nije obvezno to učiniti, ali osobi koja tamo radi to bi značilo nešto pa bi s te strane mogao olakšati nekome posao. Više je stvar o poštovanju za radnika, a ne o nekom neizrečenom društvenom pravilu - istaknula je jedna tviterašica.

Drugi pak navode kako je ono što te čini dobrim dijelom društva je poštovanje i obzir koji možemo imati prema nepoznatoj osobi.