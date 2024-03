FOTO Talačka kriza u Nizozemskoj: Više osoba zarobljeno u kafiću, evakuirano 150 domova

Više osoba od jutra jedan napadač drži kao taoce u lokalnom kafiću u nizozemskom gradu Edeu. U blizini je evakuirano i 150 domova, dok se vlasti bave slučajem ''talačke krize koja uključuje više osoba'', objavila je policija. Kako javlja Nu.nl, tri taoca u međuvremenu su uslobođena, no talačka kriza još nije završena. I dalje nije jasno koliko ljudi je i dalje zarobljeno. Na snimkama koje su objavljene navodno je robot donio smeđu torbu u kafić u kojem je došlo do incidenta.

Ranije je došlo do incidenta u kafiću, no nisu navedene informacije. Osim toga, policija poziva ljude da se drže podalje od tog područja. Teško naoružani policajaci trenutno se nalaze na terenu, a viđeno je i nekoliko snajperista na krovovima zgrada. Uz to, na mjesto događaja je stiglo i oklopno vozilo Bearcat koje koristi Služba za posebne intervencije (DSI):

A man holds some people hostage in a club in Ede, Netherlands. Looks like he has expIosives. pic.twitter.com/b0pmq5bquS