Nećete vjerovati što ljudi sve šalju poštom, ovo su najbizarniji primjeri

Foto: DPA/PIXSELL Ljudi većinom poštom dobivaju račune, čestitke i obavijesti. Rijetko se odlučuju slati gotov novac, no ipak mnogo je primjera nevjerojatnih pošiljka koje šokiraju djelatnike pošte.

Hope dijamant, jedan od najvrijednijih na svijetu - Kad su trgovca draguljima Harry Winstona 1958. uvjerili da ga donira jednom institutu, on ga je poslao pošljikom koja je stajala tek 2.44 dolara. Poštara koji ga je dostavio ispred instituta su dočekale kamere.

