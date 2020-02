Svima su rekli da se dijete rodilo mrtvo, no baka je otkrila istinu

Kad su joj rekli da je njezina unuka rođena mrtva, jedna baka nije se predala u traženju istine i otkrila je zastrašujuću istinu - roditelji su dali bebu na posvajanje jer zet nije bio siguran da je otac bebe. Baka je pronašla dijete, zatražila i dobila skrbništvo i tako izvukla unuku iz doma. Nakon svega, strahuje da bi u jednom trenutku netko doći i posvojiti njezinu unuku jer Obiteljski zakon zabranjuje posvajanje krvnih srodnika u ravnoj lozi

- Porođaj je bio u osmom mjesecu, ona je mene nazvala drugi dan iz bolnice i rekla da je ona rodila i da je dobro, ali da je beba umrla. Meni je to bio strašan šok. Kako umrla, zašto umrla? Znam da je čitav tok trudnoće bio u redu? Prvo da vidim nju, a onda da se informiram što se dogodilo - kazala je Marija, baka i skrbnica djeteta za RTL.

Kako bi saznala od čega joj je umrla unuka, zatražila je bolničku dokumentaciju. No, njezina kćer i zet tvrdili su da će je tek dobiti na kontroli. Kako je njihova priča imala sve više rupa, a Marija je poznavali ljude koji su mogli provjeriti priču ispostavilo se kako je beba živa i nalazi se u socijalnoj ustanovi.

- Kći je meni od prvog trenutka rekla da je trudna. Nikakvih komplikacija u trudnoći nije bilo. U jednom trenutku mi je rekla da to nije dijete njezina muža i da će se najvjerojatnije vratiti kući, što je i napravila negdje u četvrtom mjesecu prošle godine. Bila je ovdje jedno dva mjeseca i onda je odlučila ponovno se vratiti suprugu - kaže baka, a njezina kćer između supruga i djeteta izabrala je svojeg muža.

- Meni je to bilo strašno. Ja volim svoju kćer bez obzira što je ona napravila, ali bilo mi je nezamislivo ostaviti to malo stvorenje negdje da čitav život provede po ustanovama ili da bude posvojeno, a ja sam zdrava, normalna baka koja se može za nju brinuti - kaže baka.

Suočavanje nije prošlo lako. Oni nisu željeli da se sazna istina, pogotovo da se sazna da je kćer zatrudnila s drugim muškarce.

- Vidjela sam da sa njima ne mogu imati nikakve kontakte. Da moram angažirati neke službe, neke institucije jer je on meni rekao ovdje na terasi da on ima cijev i u cijevi dva metka. Ja sam ga pitala: 'I… što to znači? Hoćeš ubiti mene i … ili sebe i svoju ženu?' Rekao mi je da to nije prijetnja, već upozorenje" - priča baka koja je tada odlučila krenuti u borbu za svoju unuku.

U samo tri mjeseca uspjeli su dobiti rješenje o skrbništvu nad djetetom. Međutim, kako su njezina kćer i suprug dali dozvolu za posvajanje njezine unučice, Marija strahuje da će joj u nekom trenutku uzeti dijete.

- S obzirom na to da su roditelji pod navodnicima dali pristanak za posvojenje, kažem pod navodnicima jer postoji osnovana sumnja da otac upisan u Maticu rođenih nije biološki otac (….) U tom smislu smo prema Centru krenuli s prijedlogom za pokretanje postupka radi osporavanja očinstva oca upisanog u Maticu rođenih i postupak utvrđivanja očinstva kako bi se utvrdio tko je biološki otac, a samim time bi i pristanak roditelja koji su dali da se dijete posvoji bio nevažeći - kazao je odvjetnik Vladimir Tertešak.

Socijalna radnica s dugogodišnjim iskustvom u pitanjima posvajanja Vlasta Grgec-Petroci tvrdi za RTL da baka ima drugi način da ostane s unukom

- Kad je postupak posvojenja u pitanju, onda se najprije provjerava mogu li baka, djed, bliska rodbina preuzeti adekvatnu brigu o djetetu. Prema tome, u ovom slučaju o kojem govorite ako baka ima adekvatne uvjete, ako se adekvatno brine o djetetu, nema razloga za strah da bi dijete moglo biti oduzeto i dano na posvojenje, bez obzira što su roditelji dali suglasnost za posvojenje. Baka može kroz druge institute, kroz skrbništvo ili udomljenje nastaviti brigu o djetetu - kaže Vlasta Grgec-Petroci.