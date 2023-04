Svećenik zavezan za 1000 balona nestao nakon 8 sati leta, pronašli su ga mjesecima kasnije

Zavezavši se za tisuću balona napunjenih helijem brazilski svećenik Antonio de Carli namjeravao je preletjeti preko oceana u nastojanju da prikupi novac za izgradnju kapelice u svojoj župi. Prenuo je iz grada Paranagua, 20. travnja 2008. godine, opremljen kacigom termo odijelom, vodootpornim kombinezonom i padobranom. Namjera mu je bila i oboriti rekordni 19-satni let balonima. Ovaj let mu nije bio prvi te vrste. Tri mjeseca ranije zavezao se za 600 balona i letio četiri sata od grada Amperea do Argentine, a bio je i iskusan padobranac te prošao obuku spašavanja piše Index.hr.

Na drugom letu koristio se GPS uređajem kako bi obavijestio zračnu kontrolu o svome položaju. Osam sati nakon polijetanja nestao je s radara i usprkos potrazi zrakoplovima, helikopterima i u spasilačkim timovima, nije lociran. Nakon dva dana u moru blizu njegove zadnje poznate lokacije pronađeno je nekoliko balona, a dva mjeseca kasnije i tijelo, što je potvrdila i DNK Analiza. "Bili smo gotovo sigurni da je to svećenik zbog raznih elemenata, poput odjeće i materijala korištenog u putovanju balonom. DNK je samo potvrdio naše sumnje", rekao je šef policije Macaea Daniel Bandeira.

VIDEO: Žena ne može podnijeti useljenje u 'prljavi' dom svog dečka: ‘Razmišljam o prekidu’