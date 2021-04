Svećenik na misi koju je prenosio HRT davao upute za koga ne glasiti, HRT se ogradio od njega

Prijenos svete Mise iz crkve Predragocjene Krvi Kristove iz Prozorja, mjestašca kraj Dugog Sela izazvao je brzu reakciju i samog HRT koji je spomenuto misno slavlje prenosio na svojem prvom programu. Misu je vodio pater Dominik Gerbic, župnik župe Svetog Augustina Kažotića u Zagrebu na Peščenici.

Pater Gerbic na početku same propovijedi kazao kako će govoriti o sintagmi dobrog pastira, međutim jedna od tema o kojoj je govorio su nadolazeći lokalni izbori.

Ustvrdio je kako će u svojoj propovijedi pobliže objasniti dva pojma: simulakrum i biopolitika.

- Simulakrum je filozofski pojam i povezan je s jednim francuskim filozofom. Označava utvarnost ili privid. To je sve ono što prikriva odsutnost istine. Privid. Prevara. Vidjeli smo da smo takvu stvarnost živjeli i prije nego je nastala ova, nazovimo je tako, 'pandemijska kriza". Živjeli smo taj privid i prije. Isus je rekao 'ja sam pastir dobri i dajem život za svoje ovce'. Vodili smo se tiranijom zdravog razuma pa smo zaključavali crkve i gotovo ukinuli sakramente. Kod Ivana je Isus rekao da je on kruh s neba preko kojega ćemo živjeti. 'Nisam ja onaj kruh kojeg su jeli vaši oci u pustinji pa su pomrli'. A naš zdrav razum je rekao: 'Ajde u dućan, kupi kruh i umri. A kruh nebeski - batali ga kroz neko vrijeme.'.

- Korona kao kriza koja je nastala izvan crkve, potresla je crkvu do temelja i nismo se tu snašli. Izašlo je na vidjelo koliko zapravo ne vjerujemo - napomenuo je te nastavio objašnjavajući sljedeći pojam.

- Drugi pojam je biopolitika i znači organiziranu moć političke strukture da intervenira represijom uređujući život svakog pojedinca. Državni aparat ima moć izravno ući u život pojedinaca i regulirati taj život. Pa zar to ne živimo svaki dan? Svaki dan? Politički aparat je toliko ušao u svaki segment individualnog i zajedničkog života, neprestano smo bombardirani različitim mjerama. Od nas očekuju da provodimo te mjere svaki dan, a one su jedna s drugom toliko kontradiktorne. A ipak se od nas očekuje da te kontradiktorne mjere živimo - ustvrdio je pater u svojoj propovijedi.

- Nećemo se, braćo i sestre, izvući iz ovoga stanja ukoliko ne uzmemo blaženog Alojzija za svoj primjer. Jer ne radi se samo o ovoj krizi u kojoj živimo. Tu je puno segmenata krize. Svjesni ste toga: od tužilaštva, od toga da mladi odlaze, od ekonomije, od obezvrjeđivanja ili odbacivanja i branitelja i Domovinskoga rata... Toliko je zločinaca još uvijek među nama, a nisu procesuirani. I onda u jednom trenutku nađu se još i neki tamo bradati, nazovimo ih sveštenicima, opasnih namjera govoriti nama tko su naši sveci, tko su naše svetinje, tko su velikani. vrijeme je, hrvatski narode, da se probudiš! Ti nisi ni nesposoban narod, nisi ni glup narod, ti si jedan veliki narod koji je toliko toga dao povijesti. Ti si jedan narod obećanja, obećanja da ćeš braniti kršćanstvo, a sad je vrijeme da ustaneš i braniš to kršćanstvo. Ti si narod koji je obranio zapadne granice Bizantskoga carstva i od tada pa do danas, tvoja je snaga vidljiva. Ali u čemu se sastoji ta snaga? Upravo u obrani istinskih vrijednosti. Zato je nužno, braće i sestre, napokon reći 'ne' nekim stvarima u društvu, kazao je Gerbic.

Za koga ne glasati

Ustvrdio je kako se to događa i na različitim nivoima. Napomenuo kako ne želi pak previše ulaziti u to, ali da dobri pastiri trebaju biti ne samo svećenici već i političari.

- Jer većina njih kažu da su katolici, za njih vrijede ista pravila kao i za mene i za vas. A što se događa? Svako naše 'da'...reći ću to... i za HDZ, i SDP, i Možemo i svim lijevima, je 'ne' za Hrvatsku! - ustvrdio je i ponovio da je glasovanje za te stranke ne za Hrvatsku.

- I tu se mora jednom podvući crta. Mi moramo izaći iz tog simulakruma, iz tog privida vjere i ući u stvarnost onoga što se zove Isusom, dobrim pastirom. Oko nekoga se moramo okupiti. A tko bi to bio? Isusova moć traje i danas i ona je uprisutnjena u osobi kardinala Bozanića. Oko njega se trebamo okupiti i duhovno i molitveno - ustvrdio je.

- Kad smo bili na Veliki četvrtak kod kardinala Bozanića slaveći svetu Misu, bilo je tu mnoštvo svećenika, biskupa, redovnika i redovnica, i na početku propovijedi kardinal Bozanić kaže otprilike ovako: "Mi smo ovdje okupljeni oko Isusa Krista. Mi smo jedan sabor koji je veći i jači od državnoga. I to je istina! I to je istina! Ne trebaju oni nama davati neka prava da mi slavimo bogoslužje, pa nam ta prava ukinu, pa nam prava ograniče ovim ili onim mjerama. Mi smo to pravo dobili po krštenju od dobroga pastira, a ne od njih. Kako je s tim, tako je i sa svim drugim stvarima! - naveo je Gerbic te je za kraj ponovio riječi Alojzija Stepinca 'Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena'.

Na kraju propovijedi naveo je i to kako je lijepo biti svećenikom, te biti Hrvatom nadodavši kako je 'lijepo ljubiti Boga, bližnjega svoga, tu živjeti i tu umrijeti'.

Na kraju mise čuje se HRT-ov novinar kako govori da ima jednu napomenu i to vezano uz dio političkih stavova patera. Naveo je kako to nisu stavovi Hrvatske radiotelevizije, već se ograđujemo od toga.