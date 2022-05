Sve će se odvijati velikom brzinom, Finska i Švedska sprintaju u NATO

Led je krenuo, Finska je formalno krenula prema ulasku u NATO, a i Švedska će vjerojatno do ponedjeljka potvrditi da ima parlamentarnu većinu za takvu odluku, koja je za obje zemlje bila nezamisliva do 24. veljače. Do ruske invazije na Ukrajinu, događaja koji je geostrateški prodrmao Europu i svijet.



Sad kad je stvar krenula, možemo predvidjeti da će se sve odvijati vrlo velikom brzinom: Finska i Švedska bit će najbrže primljene države u NATO, bez obzira na to što predsjednik RH Zoran Milanović mislio o tome. Čak je moguće, kako neslužbeno čujemo u Bruxellesu i u transatlantskim diplomatskim krugovima, da do NATO-ova summita u Madridu krajem lipnja, gdje će Hrvatsku predstavljati upravo Milanović, bude dovršena i ratifikacija na Capitol Hillu.