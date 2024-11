Svaka država ima svoja pravila: Brojanje glasova može trajati danima

Iako je nemoguće predvidjeti rezultat današnjih američkih izbora, jedna je stvar ipak prilično izvjesna: izborni rezultati neće biti poznati odmah i prebrojavanje glasova moglo bi potrajati i nekoliko dana, a možda i dulje. Naime, države broje glasove u skladu sa svojim pravilima, neke to rade brže, a neke sporije.

Prvi osuđeni kandidat

U Pennsylvaniji, važnoj, a možda i presudnoj državi, brojanje glasova vjerojatno će trajati dulje od izborne noći, dok će u Arizoni i Nevadi trajati danima, a u Georgiji, Sjevernoj Karolini, Wisconsinu i Michiganu sve bi trebalo biti gotovo relativno brzo. Pobjednik američkih izbora je onaj kandidat koji najprije osvoji 270 od ukupno 538 elektora, koliko ih ima u Elektorskom kolegiju koji bira američkog predsjednika. Nepristrani izborni političari smatraju da Harris treba oko 45 elektorskih glasova u sedam ključnih saveznih država da uđe u Bijelu kuću, dok je Trumpu potrebno oko 51.

Na izborima prije četiri godine većina glavnih američkih medija proglasila je Bidena pobjednikom tek 7. studenog, četiri dana nakon izbora održanih 3. studenog, u skladu s tradicijom prema kojoj upravo glavni mediji – a ne neko službeno savezno tijelo (poput državnog izbornog povjerenstva) – još od sredine 19. stoljeća proglašavaju izbornog pobjednika. Mediji, koji su pritom ujedinjeni u Nacionalnom izbornom poolu, pri čemu postoji i VoteCast Associated Pressa, koji također objavljuje projekcije izbornih rezultata, svoje rezultate temelje na svim dostupnim podacima, službenim izbornim rezultatima i rezultatima izlaznih anketa, ali i dubinskom poznavanju izbora, na temelju kojih onda objavljuju izborne pobjednike, i to tek onda kada su njihove pobjede neupitne, a prednost nedostižna. Mediji su prije četiri godine Bidena proglasili pobjednikom tek nakon što su ključne projekcije pokazale da je pobijedio u Pennsylvaniji, čime je prešao prag od potrebnih 270 elektorskih glasova. Ovaj bi put sve moglo biti još kompliciranije, s obzirom na to da analitičari upozoravaju da je Trump za ove izbore, pogotovo u slučaju tijesnih rezultata, pripremio precizan plan opstrukcije potvrđivanja izbornih rezultata, premda valja imati na umu da su državna tijela ovaj put bolje pripremljena za pokušaje Trumpove subverzije nego što su bila prije četiri godine. Valja očekivati žalbe i tužbe, što će izborni rasplet dovesti pred sudove, a Trump i prije samih izbora, opet bez dokaza, govori o "velikim" izbornim prevarama u Pennsylvaniji, pripremajući teren za postizborni kaos.

Američki birači i dalje su podijeljeni u izboru između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, a ankete pokazuju neizvjesnu utrku, posebice u sedam ključnih saveznih država za koje se očekuje da će odlučiti o pobjedniku. Trump, 78-godišnji republikanac, milijarder i bivši predsjednik, tijekom kampanje je preživio dva atentata, samo nekoliko tjedana nakon što ga je porota u New Yorku proglasila krivim zbog krivotvorenja dokumenata, čime je postao prvi bivši američki predsjednik osuđen za kazneno djelo.

Mijenjanje puta povijesti

Harris je u srpnju neočekivano postala kandidatkinja svoje stranke i time dobila priliku postati prva američka predsjednica, nakon što je aktualni predsjednik Joe Biden odustao od utrke poslije lošeg nastupa u debati i pritiska stranke da se povuče. Harris Trumpa predstavlja kao prijetnju demokraciji, no u nedjelju u Detroitu zvučala je optimistično.

"Dok putujem zemljom vidim Amerikance od takozvanih crvenih saveznih država do plavih država koji su spremni promijeniti put povijesti prema pravdi", rekla je tamo. Istraživanje Ipsosa i Reutersa krajem listopada pokazalo je da birači prijetnju demokraciji smatraju drugim najvećim problemom s kojim se SAD suočava, nakon gospodarstva. Trump vjeruje da će ga u Bijelu kuću vratiti ekonomska pitanja i visoke cijene, posebice za hranu i stanarinu. "Rezat ćemo vaše poreze, stati na kraj inflaciji, oboriti cijene, podići vaše plaće i vratiti tisuće tvornica u Ameriku", rekao je na skupu u Pennsylvaniji.