'Susretala sam se s primjerima političke amnezije, ali slučaj g. Novaka je uistinu fascinantan'

Vidjevši najavu kandidature Mladena Novaka za župana Međimurske županije obradovalo me što se širi krug kandidata koji žele Međimurkama i Međimurcima predstaviti svoju viziju uspješnog Međimurja. Neugodno me, međutim, iznenadilo što se Novak više bavio sa mnom, a najmanje time što namjerava ponuditi kao potencijalni župan. Kako navodi, osobito ga smeta što je moju kandidaturu podržao međimurski SDP s obzirom na dužnost koju trenutno obnašam - istaknula je Sandra Herman, kandidatkinja Reformista za županicu Međimursku županije i državna tajnica u Ministarstvu turizma.

- U svojoj karijeri povremeno sam se susretala s primjerima političke amnezije i kratkog, čak i selektivnog pamćenja, ali slučaj g. Novaka je uistinu fascinantan. Naime, redovni lokalni izbori održani su krajem svibnja ove godine. Tada sam i osobno u ime međimurskih Reformista prva podržala tadašnjeg SDP-ovog kandidata za župana, kao i neke druge njihove kandidate u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. U to vrijeme je predsjednik SDP-a Međimurske županije bio upravo Mladen Novak, koji je objeručke prihvatio i javno pozdravio moju osobnu i podršku Reformista. Kako to da mu u tom trenutku i tom prigodom nije nimalo smetala moja dužnost državne tajnice? Iako je od toga proteklo nepunih šest mjeseci Mladen Novak je, čini se, na to zaboravio.

To me možda i ne bi toliko začudilo da je riječ o jedinom takvom primjeru. No čini se da Mladen Novak nije zaboravio samo događaje od prije šest mjeseci. Zaboravio je, naime, i to da me proteklih tjedana kontaktirao s namjerom da dogovori političku suradnju sa mnom i eventualni zajednički izlazak na izbore. Ni u tome ga nije smetala moja aktualna dužnost koja mu je, preko noći, postala nepremostivi problem kada me podržao međimurski SDP. Ne želim ulaziti u osobne motive Mladena Novaka, kao ni u razloge njegova razlaza s SDP-om. To je unutarstranačko pitanje u koje se nikada nisam miješala, niti to namjeravam komentirati, no najodlučnije odbijam biti motiv skupljanja jeftinih političkih poena. Raduje me da amnezija nije kolektivno zavladala i izuzetno mi je drago što je onaj legitimni dio međimurskog SDP-a odlučio podržati moju kandidaturu i u meni prepoznao kandidatkinju koja će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti daljnjem razvoju Međimurja- zaključila je S. Herman.