Sunčeva baklja najviše kategorije prijeti geomagnetskom olujom: Mogla bi izazvati probleme na Zemlji

Astronomi dojavljuju kako je u četvrtak zabilježena sunčeva baklja najviše kategorije koju je naše Sunce sposobno proizvesti. Aktivna sunčeva pjega imena AR 3514 izbacila je baklju klase X2.8, najjaču od X8.2 baklje u rujnu 2017. godine. Posljedice su već zabilježene u Južnoj Americi gdje su na dva sata zabilježene smetnje u visokim radijskim frekvencijama koje su obuhvaćale privremenu degradaciju, ali i potpuni gubitak signala.

U isto vrijeme, Sunce je izbacilo veliku količinu mase, tj. energije, iz svoje atmosfere - što je poznato i kao koronalni izbačaj mase (CME). Radi se o milijardama tona plazme koje Sunce izbacuje u Sustav, pri čemu je sve što se nađe na putu CME-a 'raketirano' solarnim česticama, piše Science Alert. Dio plazme mogao bi kroz nekoliko dana doći do Zemlje, a ako se to dogodi, čeka nas umjerena geomagnetska oluja.

Stručnjaci ističu kako nema razloga za brigu. Baklja je bila iznimno moćna, no nije bila uperena direktno u Zemlju, što znači da bi nas udar mogao samo okrznuti, ili u potpunosti promašiti. Analize su još u tijeku, ali pretpostavlja se da će do udara doći, ako uopće dođe, 17. prosinca. Slabija aktivnost moguća je i prije toga jer je dan prije rekordne baklje Sunce izbacilo još jednu koja će ranije doći do Zemlje.

Geomagnetska oluja se događa kada se velika količina solarnih čestica zabije u Zemljino magnetsko polje. Ovo ima nekoliko efekata koji mogu biti više ili manje ozbiljni. U interakciji sa Zemljinim magnetskim poljem, solarne čestice mogu stvoriti električne struje koje teku kroz energetsku mrežu, zbog čega može doći do fluktuacija u opskrbi energijom. Promjene u niskoj Zemljinoj orbiti mogu utjecati na letjelice, što znači da će dio satelita potencijalno trebati ispraviti kurs. Na popisu su i već primijećene smetnje u radiokomunikaciji.

A postoji i mogućnost za pojavu snažne polarne svjetlosti. Znanstvenici koriste Kp indeks geomagnetne aktivnosti od 10 bodova kako bi predvidjeli auroru, a američka agencija za istraživanje oceana i atmosfere (NOAA) smatra kako će vrijednosti doseći Kp5 15. i 16. prosinca. To znači da će polarna svjetlost biti snažna u sjevernim krajevima.

Ovakva aktivnost je normalna za Sunce koje upravo doseže vrhunac svog 11-godišnjeg ciklusa, te razvija više mrlja, baklji i koronalnih izbačaja. Na vrhuncu, poznatom kao solarni maksimum, polarnost Sunčeva magnetnog polja će se obrnuti, i aktivnost će se početi smanjivati. Ne znamo točno kada će doći do solarnog maksimuma, te ćemo točne podatke vjerojatno imati tek nakon što prođe, no stručnjaci smatraju da bi se mogao dogoditi već u Siječnju 2024. godine.