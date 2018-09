Sud mu odredio kaznu od 20 godina zatvora zbog 10 šteka cigareta

Robert Spellman (40) nesretnik je kojemu je sud odredio kaznu od 20 godina zatvora i to zbog 10 šteka cigareta.

Dok se kod nas, u Hrvatskoj, ni za ubojstvo nažalost ne dobije ovakva kazna, u Floridi ne opraštaju tako lako ni kad je riječ samo o duhanskim proizvodima.

Spellman je tri dana nakon Božića ukrao 10 šteka cigareta iz sefa koji se nalazio u uredu direktora, a nedugo poslije toga policija mu je u stanu pronašla istu količinu duhana.

Robert Spellman was sentenced to 20 years in prison for stealing 10 cartons of cigarettes from a convenience store in Florida. https://t.co/sG3WR065wp

Sud ga je proglasio krivim za razbojstvo i veliku krađu, a dodatno je presudila i njegova duža povijest zločina.

Nakon što je sud donio svoju odluku, mnogi su se pobunili smatrajući da je kazna ipak možda previsoka i nerealna. I mnogi poznati su kritizirali sud u suce, kao i bivša tenisačica Martina Navratilova.

this is just insane!!! Just such a disproportionate sentence, who are these cruel judges?!?