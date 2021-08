Sud će odlučivati hoće li masovni ubojica Breivik izići na slobodu

Norveški sud odlučivat će o tomu hoće li masovnog ubojicu Andersa Breivika pustiti na uvjetnu slobodu. Breivik je osuđen na 21 godinu zatvora, što je maksimalna kazna u norveškom zakonu. No, od njegova pokolja prošlo je deset godina što je zakonski rok nakon kojeg su osuđenicima omogućena saslušanja za puštanje na uvjetnu slobodu. Konsenzus je svih stručnjaka još otkad je zatvoren da Breiviku nikada neće biti dopuštena uvjetna sloboda, ali sama činjenica da će ga sud morati saslušati mnoge je njegove žrtve, kao i cijelu Norvešku, podsjetila na njegov zločin.

Nema šanse da iziđe

Breivik je ekstremni desničar i terorist koji je 2011. godine najprije detonirao bombu u središtu Osla od čega je stradalo osmero ljudi. Nakon toga se odvezao na otok Utøyu, na kojem se okupila mladež lijeve Laburističke stranke, te je otvorio vatru na njih i ubio čak 69 ljudi, uglavnom vrlo mladih: prosječna je dob žrtava bila 19 godina. U srpnju je Norveška obilježila desetu godišnjicu krvavog pohoda tog ekstremista. Bili su to najteži zločini na norveškom tlu od Drugog svjetskog rata.

Breivik je htio masakrom potaknuti pozornost na svoje političke ciljeve: borbu protiv “kulturnog marksizma” zbog kojeg su zapadna društva dopustila ulazak brojnim muslimanskim migrantima. Postao je jedan od najpoznatijih masovnih ubojica na svijetu i zloglasni simbol krajnje desnog terorizma. Tužitelj mu je unaprijed odbio izlazak na uvjetnu slobodu, pa će sud morati saslušati njegov slučaj. Da će se to zaista i dogoditi, potvrđeno je krajem prošlog tjedna Reutersu.

– Središnje će pitanje biti postoji li neposredna opasnost od Breivikova ponavljanja zločina ili ne postoji – rekao je tužitelj Hulda Karlsdottir za Reuters.

Također, norveški mediji izvijestili su da Breivik i njegovi odvjetnici traže da ga se sasluša izvan zatvora koji se inače nalazi u regiji Telemark na jugu zemlje, a tužitelji žele da se saslušanje održi u tom zatvoru. Na prijašnjim pojavljivanjima na sudu ubojica je znao fotografima pozirati s uzdignutom rukom na nacistički pozdrav. Datum se saslušanja ne zna.

Breivik je osuđen na kaznu zatvora do 2033. godine, kada će imati 54 godine, no već pri presudi 2012. objašnjeno je da će tada sud procijeniti je li još opasan za druge i, ako jest, moći će mu neograničeno svakih pet godina produljivati boravak iza rešetaka. Mnogi zato misle da Breivik nikada neće izići na slobodu. Prije pet godina i njegov je odvjetnik rekao da je to najvjerojatniji scenarij.

Tužio je državu

Breivik je prije tužio Norvešku zbog lošeg tretmana u zatvoru. Niži sudovi su mu dali za pravo, ali viši su mu odbili tužbu, kao i Europski sud za ljudska prava.

U zatvoru, pisali su prošle godine norveški mediji, Breivik živi u tri ćelije od kojih je svaka velika deset četvornih metara, ima pogled na okoliš izvan zatvora te može vježbati, igrati videoigre i gledati televiziju.