Suci prekidaju ‘bijeli štrajk’, ne zna se što im je obećano

Nakon sastanka s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom, Hrvatska udruga sudaca odlučila je da će danas prekinuti dvotjedni “bijeli štrajk”. Povod štrajku, odnosno “mjerama upozorenja” bilo je prekršeno obećanje o donošenju zakona s formulom za indeksaciju sudačkih plaća do kraja prošle godine, zbog čega su suci od 22. siječnja odgađali sva ročišta osim onih u kojima bi time nastala nenadoknadiva šteta za stranke.

Nakon desetak dana javne razmjene argumenata, “zaraćene” strane su se prvi put našle za pregovaračkim stolom, a što je ministar tamo ponudio sucima ostalo je nepoznato, jer se Ministarstvo o tome nije oglasilo, a suzdržani su bili i u UHS-u, kao i u udruzi tužitelja, koji su se također pridružili sudačkim mjerama upozorenja. Glasnogovornica UHS-a Ivana Biluš rekla je tek kako se ozbiljno razgovaralo te kako će se razgovori “oko dinamike i sadržaja budućeg Zakona o plaćama pravosudnih dužnosnika” nastaviti idućeg tjedna.

Kao temeljni zahtjev suci su do sada isticali upravo indeksaciju plaća na temelju mjerljivih pokazatelja, kako njihova primanja više ne bi ovisila o volji Vlade, no premijer Andrej Plenković prije dva dana im je poručio kako traženu indeksaciju neće dobiti do kraja mandata ove Vlade i Sabora, odnosno do parlamentarnih izbora. Sucima je poručio i kako se Vlada neće dati ucjenjivati pa dodao kako osobno ne razumije razloge zbog kojeg su u štrajku, osim ako nisu politički motivirani.

Kada će parlamentarni izbori još uvijek se ne zna, no ono što znamo je to da je donošenje Zakona o plaćama pravosudnih dužnosnika u zakonodavnom planu Vlade za ovu godinu zapisano za drugo tromjesečje.

Konkretna ponuda

Odgovor na premijerovu izjavu iz sudačke je udruge stigao vrlo brzo - ministru su poručili kako očekuju “brzi dogovor, ali vrlo konkretan”, ali i napomenuli kako je nakon “12 dana tišine” teško očekivati da će do dogovora doći unutar nekoliko sati, “tim više što je predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković, svojim izjavama poništio sve dosadašnje razgovore, a i narušio pregovaračku poziciju ministra Malenice”. S obzirom na obustavu “bijelog štrajka”, jasno je da ih je ministar jučer primirio nekom konkretnom ponudom, a o čemu se točno radi trebalo bi biti jasnije u nastavku pregovora.