Stvarno, provjeravaju li suce, zašto ne bi provjeravali i ministre?

I nakon promjene na vrhu sudbene vlasti, Opća sjednica Vrhovnog suda i predsjednik Radovan Dobronić jedinstveni su u otporu periodičnim sigurnosnim provjerama svih sudaca koje se od 1. ožujka trebaju provoditi svakih pet godina. Dok ministar pravosuđa Ivan Malenica ima rok do kraja travnja sačiniti pravilnik za njihovu provedbu, VS je odlučio zatražiti ocjenu ustavnosti tog zakonskog rješenja koje i oporba smatra populistički sladunjavim rješenjem koje bi javnosti trebalo zamagliti pogled na to što se ne uvode stvarno potrebne reforme u pravosuđu.

Premda je svojedobno i SDP-ov ministar Orsat Miljenić jašio tada na djelomičnom uvođenju sigurnosnih provjera, a poslije su i zastupnici Mosta tražili širenje njihove upotrebe kao važnom instrumentu za bolje pravosuđe. Već tada su se i iz europskih udruženja sudaca čuli kritički stavovi u kontekstu trodiobe vlasti i neovisnosti sudbene vlasti jer su sigurnosne službe dio izvršne vlasti. VS je sada najavio da će tražiti suspenziju provedbe provjera dok Ustavni sud ne odluči o suštini problema. S obzirom na to da su sigurnosne provjere endemska pojava unutar EU, vrlo osjetljiva, a sveobuhvatna, može se pretpostaviti da bi Ustavni sud mogao udovoljiti zahtjevu za njihovom suspenzijom. Tim više jer je veća moguća šteta provode li se pa se ispostavi da su neustavne, nego u suprotnom slučaju, a i ako smo bez njih do sada preživjeli, možemo još neko vrijeme.

Javnost bi trebala biti najveći kontrolor sudaca, ali vidjeli smo kako je zakazala u slučaju druženja osječkih sudaca sa Zdravkom Mamićem, a bez njihove pomoći i pukim uvidom u dostupne registre, u pitanju je i svrhovitost opsežnog rada SOA-e. U svakom slučaju, neće SOA, već posebno vijeće na VS-u ocjenjivati postoji li sigurnosna prepreka na temelju podataka koje im dostavi SOA, i potvrde li, pokreće se stegovni postupak. Dakle, ipak je sve u rukama sudaca. Provjere bi trebale ojačati povjerenje građana u suce. Premda, ako SOA ništa ne otkrije, to neće poboljšati percepciju javnosti, a budu li postupci učestali, ili dođe li do curenja informacija pa se ispostavi da sudski tretman nalaza SOA-e nije adekvatan očekivanjima javnosti, to će se pokazati još i kao kontraproduktivno rješenje.

Uostalom, stvarno, zašto se na isti način ne bi ojačalo i povjerenje u ministre. A Ustavni sud će se pitati jesu li provjere baš nužne i razmjerne cilju koji se želi postići.