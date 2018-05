Student mora vratiti 81.000 kuna stipendije jer je otišao raditi izvan županije

Općinski sud u Koprivnici presudio je da bivši student mora vratiti 81.000 kuna Zakladi HGK – Županijske komore Koprivnica za stipendiranje učenika i studenata.

Sa studentom je u studenom 2009. sklopila ugovor o stipendiranju na temelju kojeg se obvezala do će mu 1. listopada 2012. isplaćivati po 1500 kuna mjesečno, da bi potom aneksom ugovor bio produžen do 1. srpnja 2014. Sve što je zauzvrat morao učiniti jest završiti fakultet i zaposliti se na području Koprivničko-križevačke županije. Završio je Fakultet elektrotehnike i strojarstva, no početkom rujna 2014. zaposlio se u jednoj zagrebačkoj tvrtki, zamolivši Komoru za produženje roka povrata stipendije, što mu je i odobreno.

No, prošao i taj rok, pa je podignuta tužba. Sud nije prihvatio mladićevu obranu da na području županije nije bilo radnog mjesta za njega. Prema iskazima svjedoka, bilo je slobodnih radnih mjesta njegove struke u nekoliko tvrtki, pa je zaključeno da nije ni nastojao pronaći zaposlenje na području svoje županije.