Stručnjakinja o slučaju Matanić: 'Svaki čovjek koji prepozna priliku da bude bolji i to javno objavi, zaslužuje da mu povjerujemo'

I dalje stižu reakcije na slučaj redatelja Dalibora Matanića o čijoj isprici na društvenim mrežama ne dijele svi ista mišljenja. - Iz pozicije coacha, moj je stav da se svaki čovjek ima pravo promijeniti, da svaki čovjek koji prepozna priliku da bude bolji čovjek i to javno objavi, zaslužuje da mu povjerujemo. Iza nas je Uskrs, najveći kršćanski blagdan gdje ljudi koji se smatraju vjernicima znaju moć ispovijedi i pokajanja.

Zašto onda kad se javna osoba javno pokaje i "ispovjedi" za grijehe koje je neminovno počinio, sumnjamo u namjere, još ga više gazimo, tražimo u tome osobnu korist? Moj stav prema njegovoj javnoj isprici je stoga pozitivan, mislim da je trebalo hrabrosti i spremnosti na javni linč, izložio je sebe i svoju obitelj velikom riziku i stresu uz obećanje da će se liječiti. Priznajem ovisnost kao bolest i želim njemu i njegovoj obitelji svako dobro. Što se tiče mogućih kaznenih djela u njegovom prethodnom ponašanju, žrtve će ga svakako tužiti i to treba svakako procesuirati. No, to je već drugo pitanje koje je on i ovim priznanjem otvorio – kaže za Večernji list komunikologinja Mirela Španjol.

- "Tko prizna - pola mu se prašta!" Stara izreka. Ja bih naglasila ovu riječ - pola, zbog one druge polovine koju mu ne opraštamo, Ni njemu ni drugima. Čekamo nadležne institucije da odmjere pravednu kaznu koja će biti opomena i njemu i ostalima kojima ugled, talent i uspjeh ne daju pravo da seksualno uznemiruju kolegice. Žao mi je zbog njega, zbog njegove majke, žene i djece – kaže nam psihologinja Ljubica Uvodić Vranić.

FOTO Ida Prester odgovorila na prozivke žena o slučaju Matanić! A druge mu dale podršku...

VEZANI ČLANCI: