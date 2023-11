Prometni stručnjak o slučaju nesreće Marija Banožića: 'Učinjen je veliki propust'

Prema stručnjaku s Prometnog fakulteta u Zagrebu Željku Marušiću, u slučaju teške nesreće za koju se sumnjiči da ju je skrivio bivši ministar Mario Banožić, učinjen je veliki propust. Inače, još se čekaju rezultati analize krvi i urina Banožića koji su u ponedjeljak poslani u iz Osijeka u Zagreb. Banožić je tijekom ovog vikenda bio u nesreći kod Vinkovaca u kojoj je poginula jedna osoba, a njega se sumnjiči da je skrivio nesreću.

- Dežurni istražitelj je trebao u koordinaciji s hitnom pomoći osigurati dokaze vađenjem krvi odmah. Iz krvi alkohol eksponencijalno opada s vremenom i taj podatak više nije vjerodostojan. Kao drugo, nisu osigurali dokaze. Nepojmljivo mi je da cesta nije bila zatvorena. Zatvorili su je naknadno. Nisu osigurali pravodobno sve dokaze, ali mislim da je ipak dovoljno ispitano. Vozač kamiona kojega je ministar pretjecao, po tahografu, vozio je 78 km/h - objasnio je Marušić za HTV.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je i činjenicu da se prema Kaznenom zakonu svaka nesreća sa smrtnom posljedicom tretira kao počinjenje nesreće ili krivnja iz nehaja, ako kod krivog vozača nije utvrđena količina alkohola veća od 1,5 promila.

- To je jedna od stvari koje moramo promijeniti. Za sada je zakon kakav jest i po njemu se mora suditi, no to je teška nelogičnost. Kad se nakon nesreće utvrdi 1,5 promila alkohola u krvi, onda je riječ o totalnom pijanstvu. Dakle, 0,5 promila alkohola u krvi je već pijanstvo - kazao je.

POVEZANI ČLANCI.