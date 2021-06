Stručnjaci o poduzetništvu: 'Vladine blage reforme nisu polučile efikasnost'

U organizaciji Večernjeg lista jučer je održana konferencija “Hrvatska kakvu trebamo – pogled unaprijed”. Na konferenciji se raspravljalo o četiri teme – poduzetništvu, poljoprivredi i proizvodnji hrane, turizmu, ekologiji i zelenoj transformaciji.

U nastavku donosimo izjave stručnjaka o hrvatskom poduzetništvu.

Branko Roglić, Orbico Grupa: Vladine blage reforme nisu polučile efikasnost

Nakon Domovinskog rata branitelji su odradili glavninu stvari, zahvaljujući njima i tadašnjem vodstvu države vratili smo se kući, postali smo potom dio Europske unije, pa onda i NATO-a, što je zapravo bio san nas proljećara iz 1970-ih godina. No, nakon toga privatizacija se nije najsretnije odvijala. Bilo je kriminala. Administracija je nabujala. Gledajući sadašnje vrijeme, velik dio ekonomije još je uvijek u rukama države pa nam je efikasnost još uvijek mala. Ova Vlada imala je probleme s potresom i epidemijom pa reforme još nismo dočekali. Vlada je poduzela blage reforme koje nisu polučile efikasnost kakva je potrebna i kakvu smo očekivali. Velik je teret i odlazak mladih, školovanih ljudi koji se vjerojatno nikada više neće vratiti u Hrvatsku. Resursi za bolji i brži razvoj postoje. To su prehrambena industrija, drvna, turizam, brodogradnja, IT sektor, marikultura, glazbena industriji, sport... Mladi ljudi imaju mnoga i potrebna znanja i vještine, i na tome možemo graditi razvoj zemlje. U mnogočemu zaostajemo i nisko smo na mnogim ljestvicama upravo zato što nam je veliki dio gospodarstva u rukama države. A kako svugdje upravo iz gospodarstva dolaze razne inovativne ideje i gospodarstvo države vodi prema naprijed zato bismo i mi mladim školovanim ljudima trebali omogućiti da se njihove ideje razvijaju kroz gospodarski sektor.

Fabris Peruško, Fortenova grupa: Pojedine tvrtke napravile su svjetski značajne iskorake

U posljednjih 30 godina od osamostaljenja Hrvatske imali smo niz uspješno provedenih reforma, što znači i određene iskorake. Hrvatska je prema stupnju digitalizacije, prema cestovnoj infrastrukturi i po mnogim drugim stvarima u vrhu Europske unije. Napravili smo i velike iskorake u prehrambenoj industriji, IT sektoru, turizmu... Kada je riječ o novim, inovativnom, naprednim tehnologijama možemo se pohvaliti jer su u tim djelatnostima među vodećima u svijetu i naše tvrtke, prije svega bih tu spomenuo Rimac automobile i Infobip. Oni su zaista napravili pozitivne i zapažene iskorake. Ipak, na ponešto bih i upozorio kako bismo u budućnosti ostvarivali još bolje rezultate i činili veće iskorake, što bi polučilo i ukupno bolji cjelokupni razvoj. Zato bih upozorio na to da u Hrvatskoj moramo olakšati procese investiranja i ulaganja, moramo poraditi na tome da imamo manje poreze, moramo olakšati i useljavanje u Hrvatsku... Sve je to potrebno kako bi se riješili problemi koje imamo i koji nas koče u razvoju.

Emil Tedeschi, Atlantic grupa: Hitna reforma obrazovanja i plaćanje poreza

Poduzetnici nikada nisu zadovoljni jer uvijek može bolje. Okruženje je naklonjeno poduzetnicima, no potresi i pandemija ne idu na ruku poduzetništvu. Unatoč svim tim problemima i teškoćama, poduzetnici su žilavi, doskaču nedaćama. Poduzetništvo je disciplina inovacija i ulaska u rizike. Imamo već dvije novije kompanije koje se ističu, to su Rimac automobili i Infobip. No, ne treba zanemariti ni one stare kompanije jer i dalje su uspješne: Končar, Podravka, Pliva, Jadran-galenski laboratorij, sad je tu i Fortenova, a i Atlantic grupa. Nakon 30 godina iskristalizirali su se oni poduzetnici i upravljački timovi koji rastu i atraktivni su poslodavci pa se ljudi kod njih žele zaposliti. No, da bi nam bilo još bolje i da bismo ostvarili još bolji i brži napredak i razvoj potrebni su nam efikasnost, transparentnost, dugoročnost, da se zakoni ne mijenjaju često, preko noći... I javna uprava treba biti jeftinija. Ukratko, poduzetništvo iz prošlog stoljeća je “pase”. I još nešto jako važno, nema uspješne kompanije bez zadovoljnih zaposlenika. Bonuse, nagrade - takvo poticanje treba primjenjivati u odnosu prema zaposlenicima. Važno je ulagati i poticati i obrazovanje. Očekujem od Vlade da značajno krene u reformu obrazovanja, da izjednači javna i privatna sveučilišta, da se ne antagonizira javni i privatni sektor, od građana očekujem da svi plaćaju porez.

Davorin Štetner, Kreator grupa: Prečesto mijenjanje poreza odbija svakog investitora

Ako gledamo zemlje u našem okruženju onda moram reći da se nismo dovoljno razvili. Pravosuđe nam je neefikasno, imamo drugu najvišu stopu PDV-a u Europi... Mogli smo u ovih 30 posljednjih godina napraviti znatno više. Žalosti što smo sad na dnu pa su, primjerice, Poljska, Češka, Slovačka, koje su ranije po mnogo čemu bile iza nas, sad ispred nas. Kod nas zapravo prema naprijed vuku pojedinci, oni su zaslužni za uspjeh. Tu bih istaknuo Infobip i Rimac automobile. Oni su uspjeli usprkos sustavu, a ne zahvaljujući sustavu. Uglavnom, Hrvatska se dosad razvijala na bazi individualne upornosti. Uz mnoge druge probleme koji nam ne daju da idemo naprijed, kao strašan problem istaknuo bih nesređene zemljišne knjige. Ne možemo ni poreze mijenjati svako malo, to odbija investitore. A strani investitori ako žele ulagati u bilo što gledaju i kakvo je stanje u pravosuđu i zato naše pravosuđe treba što prije dignuti na primjerenu razinu kako bi se znalo da je pravdu moguće dosegnuti.