''Stručnjaci' nastavljaju s eksperimentima, dižu paušal 200 posto, a zbog ograničenja buke ne možemo organizirati ni vjenčanje'

Lokalne vlasti u brojnim jadranskim mjestima minimalno dižu paušalni poreza iznajmljivačima. Država je od ove godine propisala nove, više raspone, ali bliže se lokalni izbori pa, kako tumače i sami turistički radnici, gradonačelnici i načelnici općina u toj fazi nerado posežu za osjetnijim poskupljenima. Jedan od izuzetaka je grad Hvar gdje bi, prema prijedlogu nove odluke, godišnji paušalni porez po ležaju u samom gradu Hvaru trebao porasti s dosadašnjih 46,45 na 150 eura. Na području Milne i Sv. nedjelje paušal bi s 39,15 eura skočio također na 150 eura, kao i iznajmljivačima u Brusju, Velom i Malom Grablju, Jagodni i Zaraću, koji su dosad po krevetu plaćali 23.23 eura. Inače, novi raspon godišnjeg paušalnog poreza u turistički najrazvijenijim mjestima poput Hvara je po krevetu sto do 300 eura, u mjestima drugog razreda po razvijenosti 70 do 200 eura, u trećem razredu 30 do 150, a u najmanje razvijenim mjestima 20 do 100 eura. Iako se hvarske vlasti u samom Hvaru, recimo, nisu ni približile maksimalnom iznosu ovog poreza, dvjestotinjak iznajmljivača, malih hotelijera, agenata, taksista, barkarijola... okupljenih u udruzi Dictum, factum! smatra da se radi o drastičnom poskupljenju.

- To je povećanje od 200 do 500 posto. Ovim potezom Grad Hvar i njegovi “stručnjaci” u turizmu nastavljaju s eksperimentima koji već pokazuju katastrofalne posljedice. Njihova ideja o “novom turizmu” lani je donijela osjetan pad prihoda od ulaznica za Forticu i druge hvarske kulturne objekte – a to je bila tek prva sezona! Nakon što su značajno smanjili i prihode od poreza na potrošnju time što su praktički onemogućili rad ugostiteljskim objektima jer nisu donijeli odluku o povećanju razine dopuštene buke, sada su pronašli novi način za financiranje svojih ideja – udarom na iznajmljivače.“ - poručuju iz udruge Dictum, factum! i dodaju kako se uz postojeću regulativu u Hvaru više ne može organizirati ni proslava vjenčanja ni korporativna zabava čime se destimulira dolazak turista veće platežne moći, a teret financiranja Grada sada pokušava preseliti na male iznajmljivače. Inače, ta je udruga apelirala na gradske vlasti da hitno donesu odluku o povećanju dozvoljene razine buke. Smatraju, naime, da se krivo tumači Zakon o zaštiti od buke i mišljenje Ministarstva zdravstva o tome je li zakonom donošenje takve odluke i omogućeno.

>>Znanstvenici predvidjeli: Hrvatski grad među prvima koji će biti potpoljeni zbog globalnog zatopljenja>>