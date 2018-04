Strava u zraku: pokvario se motor, putnica skoro isisana kroz prozor

Zrakoplov Southwest Airlinesa Co. na putu prema Dallasu sa 148 putnika i članova posade danas je prinudno sletio u međunarodnu zračnu luku Philadelphia nakon što je došlo do kvara na motoru, a jedna je osoba poginula, prema avioprijevozniku i američkim dužnosnicima.

Predsjednik Nacionalnog odbora za prometnu sigurnost Robert Sumwalt je rekao na konferenciji za novinare da je izviješćeno o jednoj poginuloj osobi, ali nije ulazio u okolnosti pogibije.

Frightening video shows passengers wearing oxygen masks as Southwest jet prepares to make emergency landing in Philadelphia. https://t.co/hpUZKZMpzL pic.twitter.com/q43jNwd4DH

Let 1380 iz New Yorka skrenut je prema Philadelphiji nakon što je posada izvijestila o oštećenju na jednom od motora zrakoplova, njegovu trupu i najmanje jednom prozoru, rekla je savezna zrakoplovna uprava.

Televizijske snimke su pokazale kako je većina vanjskog kućišta lijevog motora Boeinga 737-700 razderana i da nedostaje prozor u blizini motora na lijevoj strani zrakoplova.

Todd Bauer, koji se predstavio kao otac jednog putnika u zrakoplovu, rekao je philadelphijskoj NBC-10 televiziji da je jedna putnica ozlijeđena kada je djelomično usisana u prozor u blizini oštećenog motora prije nego su je povukli nazad u zrakoplov drugi putnici.

BREAKING: A Southwest Airlines flight en route to Dallas from New York forced to make an emergency landing in Philadelphia. https://t.co/oDkSnO3wqM pic.twitter.com/hVSHF7DaVk