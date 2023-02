Strateški zaokret hrvatskog turizma: Što ćemo ponuditi Nijemcima koji sve više odbijaju masovni turizam

Hrvatski gosti broj jedan, Nijemci, prvi dobijaju priliku upoznati se s novim strateškim zaokretom hrvatskog turizma. Pred najbrojnije, a slobodno se može reći i naše najodanije turiste, Hrvatska će na skori turistički sajam u München, u regiju odakle i dolazi ponajviše njemačkih gostiju, s jasnim opredjeljenjem kako je budućnost hrvatskog turizma održivost i cjelogodišnje poslovanje. Održivi turizam za hrvatske domaćine nije ni prije bio nepoznanica, mnogi objekti već su uvelike prigrlili sve zakonitosti odgovornog, zelenog poslovanja, no sada iza toga stoje i strateški dokumenti s državne razine, ali i EU financijski izvori koji sve mogu stvari dodatno pogurati u željenom smjeru.

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. usklađena je s Tranzicijskim putom za turizam EU, koji je okosnica budućeg Europskog plana turizma do iste godine, a itekako je važno sve to prezentirati Nijemcima koji su već lani dolascima i noćenjima u Hrvatskoj srušili sve predpandemijske rekorde. I to ne za malo. U 2022. njemačkih je gostiju kod nas bilo gotovo 3,5 milijuna i 14 posto više nego 2019., a u noćenjima su tu rekordnu godinu prebacili za čak 18 posto.

Dobre brojke mogu se očekivati i ove godine, a poruke o održivosti u Njemačkoj svakako padaju na plodno tlo. Tamošnja istraživanja pokazuju rast osviještenosti o značaju održivog turizma, posebice, recimo, među turističkom populacijom između 18 i 24 godina starosti. Štoviše, 54 posto svih njemačkih putnika već sada prednost daje destinacijama koje se nastoje odmaknuti od masovnog turizma, koji je definitivno u raskoraku s održivosti.

Na minhenskom sajmu turizma osim tradicionalnog sunce-more odmora predstavit će se tako i sadržaji koji mogu biti razlog dolaska u Hrvatsku i izvan glavnog dijela sezone. Njemački partneri, ali i potencijalni gosti koji rado posjećuju turističke sajmove tako će, među ostalim, imati priliku doznati što Hrvatska nudi u gastronomiji i od aktivnog turizma, ali, recimo, i što ima za ponuditi zaleđe, te kontinentalne županije.

Prvi puta će na jednom sajmu sudjelovati i turistički vodiči koji će iz prve ruke pričati o hrvatskim atrakcijama, a sve pod novom oznakom održivog turizma 'Hrvatska prirodno tvoja'. Hrvatski nastup će zasigurno imati dodatnog odjeka, jer je Hrvatska zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma u Münchenu, ali sad već i zbog uhodane suradnje s utjecajnim njemačkim ADAC-om.

Vjeruje se da se lanjska rekordna posjeta može dijelom zahvaliti upravo sporazumu potpisanom 2021. s ovim utjecajnim autoklubom. A što je još bolje, posljednje ADAC-ovo istraživanje pokazuje kako među Nijemcima, usprkos opterećenjima inflacijom, energetskom krizom, ratom u Ukrajini..., želja za putovanjima ne jenjava. Potvrdilo se da su im domaće destinacije i dalje najzanimljivije, ali potom slijede Španjolska, Italija, Turska, Austrija i na petom mjestu Hrvatska, koja za sobom ostavlja jednu turistički itekako etabliranu Grčku.

Inače, u Münchenu će se hrvatska ministrica turizma Nikolina Brnjac sastati s predstavnicima ADAC-a, drugim partnerima, te s bavarskom ministricom prehrane, poljoprivrede i šumarstva Michaelom Kaniper. Sajamsko tkanje ovogodišnje turističke sezone na tom tržištu nastavit će se potom na sajmovima u Stuttgartu i Berlinu.

Svaki uloženi euro u promociju u Njemačkoj višestruko se isplati. Nijemci spadaju u ponajveće svjetske putnike, godišnje ih samo na duža putovanja od pet dana odlaze deseci milijuna. U najboljoj godini ikad 2019. bili su na čak 70,8 milijuna takvih putovanja. Očito, ima potencijala da ih u Hrvatsku svake godine dođe i više od 3,5 milijuna.

