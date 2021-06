Strah od novog vođe Irana: Pobijedi li Raisi, moguće je novo preslagivanje na Bliskom istoku

U petak 18. lipnja u Iranu će se održati predsjednički izbori. Nakon osam godina vladavine s vlasti odlazi reformist Hassan Rouhani, a po svemu sudeći, dolazi tvrdolinijaš Ebrahim Raisi. Tako završava Rouhanijeva era za koju se mislilo da će Iran približiti Zapadu i da će zemlja popustiti stroga vjerska pravila koja vladaju u njoj, no ništa se od toga nije dogodilo. Pobijedi li na izborima, kako to pokazuju ankete, Ebrahim Raisi, kojega favorizira i najmoćniji čovjek u zemlji, ajatolah Ali Khamenei, bit će to novo preslagivanje na Bliskom istoku...