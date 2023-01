Što znače Dobronićeve preporuke za posvojenja djece iz rizičnih zemalja

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić nakon što je utvrdio da postoji dvostruka sudska praksa poslao je neobvezujuće preporuke sudovima u vezi s posvojenjem djece u "sivoj zoni" – iz zemalja koje nisu članice haaške Konvencije o posvojenju. Što to znači?



Prvo, preporučio je sudovima ono što očito neki nisu radili. Nisu provjeravali autentičnost stranih sudskih odluka (putem međunarodne pravne pomoći preko Ministarstva pravosuđa i uprave). To znači da su se posvojenja iz 90-ak zemalja koje nisu članice haaške Konvencije mogla temeljiti i na krivotvorinama, odnosno da su naši sudovi misleći da potvrđuju stranu odluku zapravo možda krivotvorini dali značaj hrvatske sudske odluke koja je s takvom sudskom "ovjerom" proizvodila pravne učinke u Hrvatskoj. Koliko je takvih posvojenja "izvan zakona", premda to ne mora značiti i da svi takvi slučajevi imaju kriminalnu pozadinu, zasad nitko nije priopćio. Ministarstvo obitelji i socijalne politike kao naše središnje tijelo za međudržavna posvojenja po haškoj Konvenciji, a i domaća posvojenja u njihovu su resoru, ponašaju se kao da se njih ne tiču i posvojenja iz zemalja koje nisu članice haške Konvencije. Suci rezoniraju, ako pretpostavke za ostala posvojenja ispituju upravna tijela, zašto bi sudovi to radili samo za ta posvojenja. Pri tomu neki suci nisu vodili računa o svrsi njihova priznanja strane odluke o posvojenju, i posljedicama već su taj postupak po Zakonu o međunarodnom privatnom pravu provodili, što je Ustavni sud u nizu svojih odluka znao prigovoriti sudovima, formalistički, mehanički, ne vodeći računa o širem značenju, smislu i svrsi, odnosno o teleološkom tumačenju zakona. Priznavali bi strane odluke o posvojenju kao da "ovjeravaju potpis" na ugovoru s tom razlikom da javni bilježnici ipak provjeravaju autentičnost potpisa odnosno potpisnika. Suci su provjeravali jedino ima li strana odluka potvrdu o pravomoćnosti jer je to zakonski uvjet za priznanje.