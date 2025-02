Što su ksenotransplantacije i zašto su pod etičkom prismotrom. Stručnjak: 'Neupitna je jedna stvar'

Krajem prvog tjedna veljače ove godine liječnici Opće bolnice američke države Massachusetts uspješno su presadili genetski modificirani bubreg ljudskom pacijentu. Bio je to drugi put da im je to uspjelo, nakon prve uspješne transplantacije koja je ondje izvedena lani, prvi put u povijesti, a dosad je takva operacija uspješno izvedena na ukupno četiri osobe u svijetu.

Nakon ove vijesti stigla je i ona prema kojoj će se organizirati kliničko istraživanje u kojem će se genetski modificirani bubreg svinje presaditi šestero pacijenata što je odobrila i američka Agencija za hranu i lijekove FDA. Bubreg genetski modificirane svinje presadit će se osobama s nekom kroničnom bolesti zbog koje njihovi organi više ne funkcioniraju pravilno i svrsishodno. Pacijent s početka teksta je Tim Andrews, 66-godišnjak iz New Hampshirea, i jedan je od dvije živuće osobe s takvim bubregom. Prvi takav pacijent preminuo je dva mjeseca nakon operacije, a navodi se da se to dogodilo zbog razloga nepovezanih sa samom operacijom.

Andrews više nije na dijalizi, prvi put u dvije godine, a novi bubreg mu je sasvim funkcionalan. Cilj je i ovih operacija kao i odobrenog kliničkog istraživanja premostiti jaz koji je stalno prisutan zbog manjka donatora organa. Upravo iz spomenute bolnice koja se nalazi u Bostonu najavljuju da će se organizirati kliničko istraživanje kojim bi se prikupilo znatno više informacija. Za presađivanja koja su se do sada tamo obavila vrijedio je poseban protokol odobrenja od FDA. Dakle, ksenotransplantacija krajnje se ozbiljno uzima kao rješenje za bolesnike koji su iscrpili sve mogućnosti liječenja i trebaju novi bubreg, do kojega, međutim, nije lako doći. Ali u tekstovima o novom razvoju događaja nedostaje jedna komponenta, a to je etička valjanost ovakvih prosudbi i metoda.

O ksenotransplantaciji, postupku presađivanja organa, tkiva ili stanica jedne vrste, obično životinja, u ljudski organizam već smo pisali prije nekoliko godina kada se o tome počelo ozbiljno razgovarati kao o regularnoj medicinskoj metodi. Tada je isticano da nismo baš tako blizu njezinu prihvaćanju, a etička komponenta i dalje je predmet rasprave. Doc.dr.sc. Tomislav Nedić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku vodeći je naš stručnjak za ovo područje te je u svojoj knjizi "Presađivanje organa: pravo, (bio)etika i moral" posvetio cijelo poglavlje upravo ksenotransplantaciji.

"U svojoj knjizi u kojoj sam posvetio cijelo poglavlje ksenotransplantaciji naveo sam da je neupitno kako će ona u sljedećem desetljeću ili dva biti klinička stvarnost. Postoji čak cijeli časopis koji nosi naziv Xenotransplantation", počinje dr. Nedić. Nastavlja kako ovu metodu ne treba samo promatrati očima ovog slučaja, jer primjerice i Neuralink je također određena vrsta ksenotransplantacije.

"Postoje ozbiljni radovi u kojima se već raspravlja o pravno-moralnom statusu majmuna kojima su učinjene različite vrste neuroksenotransplantacija u obliku presađivanja mozga, jer se postavlja pitanje jesu li to ljudska bića ili tzv. himeri/hibridi", kaže dr. Nedić. Dakle, pitanje presađivanja ne samo životinjskih organa nego i uređaja također spada u zonu o kojoj se nije raspravilo do kraja, odnosno nije donesen konsenzus je li etički ispravno u ljudsko tijelo stavljati bilo što nije ljudskog podrijetla.

"Budući da je transplantacija budućnost medicine, u smislu da se teži tome da svaki organ koji ubuduće ne bude pravovaljano obavljao svoju funkciju bude zamijenjen drugim, prirodnim ili artificijelnim, možemo zaista očekivati različita etička pitanja u tom području općenito", kaže naš sugovornik koji se slaže s time da se u tom smislu nismo puno pomaknuli s pozicija koje smo imali prije tri godine kada se o ksenotransplantaciji počelo ozbiljnije razgovarati.

Puno brže odvio se proces tehničke primjene ove metode, pa je tako već presađeno i srce genetski modificirane svinje što se dogodilo 2022. godine u Marylandu. Napravljeno je i drugo presađivanje srca godinu poslije, no oba su pacijenta preminula, prvi 60, a drugi 40 dana od operacije. Presađivana je i jetra kao i timus, žlijezda u prsnom košu. U tekstovima koji se bave ovim vijestima napominje se da su takve transplantacije najčešće obavljane u slučajevima kada pacijentu nije preostalo ništa drugo jer su bili u vrlo poodmaklom stadiju bolesti.

"Ne, ne bih rekao da smo se etičko-pravno previše pomaknuli s mjesta što se tiče ovog postupka. Pitanje sigurnosti ljudi, od samih ispitanika/pacijenata i njihovog informiranog pristanka, do cijele populacije i javnozdravstvene bojazni koja se tiče pojave određenih epidemija, pitanja dobrobiti životinja i načina njihova uzgoja za ove svrhe pri čemu su analize PETA-e na tu temu zaista zabrinjavajuće, do pitanja pravnog i moralnog statusa tih ljudi, gdje spadaju pravni subjektivitet i osobnost... ništa od toga nije riješeno kako treba. Ali, to ne treba čuditi, znanost i nije orijentirana određenim vrijednostima i etici, pogotovo u SAD-u. Ljudski razvoj i znatiželju teško će išta zaustaviti, a etička i pravna pitanja uvijek se nekako rješavaju a posteriori. Ono čime se, pretpostavljam, ovakvi postupci opravdavaju, a trebalo bi pročitati neki etički izvještaj, kojih kod ovakvih postupaka mora biti, jest činjenica da su pacijenti vrlo vjerojatno u prilično teškom zdravstvenom stanju da bi im se ponudio ljudski bubreg i tada im jedino preostaje pristati na ovakav postupak. Tako je primjerice bilo prije nekoliko godina u Marylandu kada je gospodinu presađeno svinjsko srce", kaže dr. Nedić referirajući se na primjer koji smo naveli.

U slučaju Davida Bennetta starijeg kojemu je prvome presađeno svinjsko srce te je preminuo dva mjeseca poslije analize su pokazale kako je njegovo loše zdravstveno stanje prije operacije pridonijelo takvom ishodu. Također, u presađenom srcu pronađen je i virus no nije jasno je li i to pridonijelo da on na kraju premine. Drugi pacijent, Lawrence Faucette, koji je u doba operacije imao 58 godina, davao je naznake mogućeg krajnjeg uspjeha da bi nekoliko dana prije smrti njegovo tijelo počelo odbacivati presađeno srce.

U jedinim dvjema ksenotransplantacijama srca koje se mogu smatrati uspjelima primatelji su zapravo bili osobe koje su umjetno održavane na životu, ne i potpuno svjesne osobe. Interesantno je i odakle su došli bubrezi presađivani u bolnici NYU Langone, a riječ je o tvrtki Revivicor koja je nastala kao spin-off tvrtke PPL Therapeutics iz koje je došla i prva klonirana ovca Dolly. Jedini pacijent koji je poživio dovoljno dugo da se vrati kući s operacije bio je Amerikanac Rick Slayman kojemu je presađen upravo bubreg. No ni on nije ostao na životu dulje od osam tjedana. I on je operiran u Općoj bolnici Massachusetts, ali je imao terminalnu bolest bubrega, dijabetes, visoki tlak i bolest srca.

Na kraju je preminuo od aritmije dok je autopsija pokazala kako je imao puno ozbiljniju bolest srca nego što je u početku procijenjeno. Liječnici ipak smatraju tu transplantaciju uspjelom jer autopsijom nije utvrđeno da je tijelo počelo odbacivati presađeni bubreg. Obitelji preminulih primatelja ovakvih organa u izjavama za američke medije ne žale zbog odluke jer drže da je dragocjeno dodatno vrijeme koje su imali sa svojim voljenima, a čak uspoređuju ove prve operacije s – prvim presađivanjem srca koje se dogodilo 1967., dakle u doba kada su utjecaj i mogućnosti tehnologije bili znatno manji, a presađeno srce ipak je bilo ljudsko.