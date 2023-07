Što se događa u Ukrajini nakon pobune Wagnerovaca?

Wagnerovi vojnici imaju tri mogućnosti, rekao je Vladimir Putin nakon vikend-pobune prije nekoliko dana: mogu se „preseliti" u Bjelorusiju, mogu se vratiti doma, svojim obiteljima, a mogu se i integrirati u ruske vojne snage. Ali što će se doista dogoditi s oko 20.000 boraca ratnog poduzetnika Jevgenija Prigožina? To je „potpuno nejasno", kaže za DW dobar poznavatelj Ukrajine i Rusije Nico Lange. Hoće li ukrajinska vojska profitirati od činjenice da na bojištu više nema Wagnerovaca?

Lange, suradnik Minhenske sigurnosne konferencije, podsjeća na to da je Wagner, kako su dokazale novije video-snimke, na ratištu raspolagao djelomice i modernijim oklopnim vozilima i drugim vrstama naoružanja od regularne vojske Ruske Federacije. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu i njegovi časnici su vjerojatno itekako zainteresirani za tu opremu. No, integracija Wagnerovaca u ruske vojne snage mogla bi potrajati.

Prednost za Ukrajinu?

Ta "borba" između Putina, Prigožina i bjeloruskog diktatora Lukašenka (koji je navodno dogovorio obustavljanje pobune) oko toga tko će se pokazati moćnijim još nije završena, analizira američki Institute for the Study of War (ISW). Analitičari iz SAD-a dolaze do zaključka da će ta borba za prevlast "i dalje imati kratkoročne i dugoročne posljedice koje će ići u prilog Ukrajini".

No, kakve se sad bolje opcije doista otvaraju vrhovnom zapovjedniku ukrajinskih vojnih snaga Valeriju Zalužnom i njegovim časnicima? O planovima Kijeva oko daljnjeg tijeka protuofenzive za sada nište ne „curi" u javnosti, piše Deutsche Welle.

Kad se analiziraju sve slobodno dostupne informacije, od video-zapisa s društvenih mreža, satelitskih snimaka ili rijetkih priopćenja Ukrajinske vojske, onda se nazire sljedeća slika: ukrajinske oružane snage bi na tri pozicije uzduž fronte istočno od grada Zaporižja, kojeg kontroliraju Ukrajinci, mogle osloboditi neka sela i naselja, osim toga i sjeverno, odnosno južno od grada Bahmuta.

Često se u javnosti pojavljuju video-snimke napravljeno dronovima, na kojima se vide ukrajinska oklopna vozila koja su zapela u ruskim minskim poljima – znači na liniji ruske obrane, na kojoj su proteklih mjeseci postavljene mine, odnosno instalirane barikade kako bi se spriječilo protivnika u napredovanju.

"Jasno je da se za sada još uvijek radi na otklanjanju te prve prepreke, te kombinacije minskih polja i činjenice da su Rusi nadmoćniji iz zraka, a to je, kako izgleda, dosta problematično", kaže Nico Lange o napredovanju ukrajinskih snaga u razgovoru za DW. Analitičar Brady Africk iz think tanka American Enterprise Institute u Washingtonu nedavno je aktualizirao kartu koju je sam napravio, a na kojoj su ucrtane ruske obrambene linije na temelju satelitskih snimki.

Očito Rusija pojačava te linije. Africkova karta ukrajinsko-ruske bojišnice pogled pak ponovno usmjerava i na drugi važan trenutak ovog rata koji se dogodio u lipnju, i to već i prije Prigožinovog revolta u Rusiji – to je bilo miniranje brane na akumulacijskom jezeru Kahovka (naslovna fotografija) početkom mjeseca. Ukrajina je za to optužila Rusiju, a Moskva pak tvrdi da je za to odgovoran Kijev. New York Times je u okviru opsežnog istraživanja došao do zaključka da je samo ruska vojska imala mogućnost izvođenja te operacije na području koje ionako sama kontrolira.

Prazno akumulacijsko jezero

U međuvremenu je akumulacijsko jezero isušilo. Vode nema. Na fotografijama koje su objavljene na Telegramu, odnosno na Twitteru, vidi se kako je riječno korito suho, te da polako, s obzirom na vegetaciju, poprima izgled stepe. Na Facebooku se može čitati iskustva Ukrajinaca koji uz pomoć metalnih detektora pretražuju korito u potrazi za vrijednim predmetima.

Oglasilo se i njemačko udruženje Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, koji vodi brigu oko grobova žrtava Prvog i Drugog svjetskog rata u 46 zemalja svijeta. U priopćenju za medije to udruženje tvrdi kako provjerava navode o tome „da su na jugu Ukrajine pronađeni posmrtni ostaci njemačkih vojnika, odnosno da su ta otkrića povezana s uništavanjem Kahovke". Ova humanitarna organizacija između ostaloga vodi brigu i o premještanju posmrtnih ostataka žrtava rata na službena groblja.

„Rupa" koja se otvara ukrajinskim snagama?

Na starim geografskim kartama Wehrmachta vidi se nekoliko povijesnih prometnica koje prolaze područjem na kojem se kasnije nalazilo korito akumulacijskog jezera Kahovka – očigledno su to područja s kojih je sada, nakon uništavanja brane, voda otekla. Bivši meteorolog US Air Force David Helms istražio je uz pomoć satelitskih snimaka stanje u kojem se nalazi nekadašnje akumulacijsko jezero, te je usporedio te snimke s kartama Wehrmachta.

Helms je član jedne globalne skupine ljudi koji podržavaju Ukrajinu, i koji svoje spoznaje distribuiraju uglavnom preko Twittera pod heštegom #NAFO. U gotovo praznom akumulacijskom jezeru on je identificirao sedam cesta, koje su bile korištene u Drugom svjetskom ratu. Danas se na pozicijama sjeverno od nekadašnjeg korita i rijeke Dnjepar nalazi ukrajinska vojska, a južnije su pripadnici ruskih vojnih snaga.

Ono što upada u oko je da se zapadno od grada Vasilivka, kojeg drže ruske snage, kako kaže analitičar Brady Africk na temelju satelitskih snimaka, vide samo malobrojne pozicije na kojima je ruska vojska. Čini se da možda postoji mogućnost da se na tom mjestu ukrajinskoj vojsci otvara „rupa" koju bi ona mogla iskoristiti za protuofenzivu, ali po tom pitanju postoje mnoge nejasnoće, pogotovo s obzirom na činjenicu da ruske snage u svakom trenutku mogu protivnika napasti iz zraka. No, kako dodaje američki analitičar Africk, on po pitanju ukrajinskih snaga i protuofenzive ima osjećaj da Ukrajina za sada „čuva neku opciju koja bi mogla šokirati" Ruse.

