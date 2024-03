Što se događa u Sudanu? Ukrajinske specijalne snage u sukobu s Wagnerom

Već se duže vremena govori o okršajima ukrajinskih specijalnih snaga i ruskog Wagnera u Sudanu, no sada je The Wall Street Journal (WSJ) predstavio ekskluzivnu priču o tom sukobu koji se odvija od prošle godine. Njihov se prikaz temelji na intervjuima s nekoliko ukrajinskih vojnika koji su sudjelovali u operaciji u Sudanu, kao i sa sudanskim vojnicima, te video snimkama iz Sudana koje je pregledao The Wall Street Journal. Konačna je to potvrda da se ukrajinsko-ruski sukob odvija i na afričkom kontinentu.

Naime, kada se prošlog ljeta general-pukovnik Abdel Fattah al-Burhan, vojni vladar Sudana, našao pod opsadom pobunjeničkih snaga u glavnom gradu zemlje, u pomoć je pozvao malo očekivanog saveznika: ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je imao razloga ozbiljno shvatiti zahtjev: Burhan je tiho opskrbljivao Kijev oružjem nedugo nakon što je Rusija napala Ukrajinu 2022., prema ukrajinskim i sudanskim vojnim dužnosnicima. Osim toga, sudanske pobunjenike poduprla je ruska paravojna skupina Wagner, koja je također iskopavala zlato u zemlji i koristila ga za financiranje rata Moskve u Ukrajini.

Unutar nekoliko tjedana nakon poziva, ukrajinski komandosi iskrcali su se u Sudanu i započeli borbu za istiskivanje pobunjeničkih snaga iz glavnog grada Khartouma, piše WSJ čiji su novinari razgovarali s nekoliko ukrajinskih vojnika koji su sudjelovali u operaciji. Za Ukrajinu je slanje trupa u Afriku odvažan novi pothvat - dio strategije da se ometu ruske vojne i gospodarske operacije u inozemstvu, da se rat učini skupljim za Moskvu i da se pozicionira kao bedem protiv ruskih upada, uključujući i regije u kojima je Zapad oklijevao izravno se uključiti.

“Nemoguće je nadvladati Rusiju jednostavno boreći se na malom komadu zemlje, poput prve crte bojišnice u Ukrajini”, rekao je 40-godišnji ukrajinski časnik, koji se zove Prada i vodio je jedan od ukrajinskih timova u Sudanu . "Ako imaju rudnike zlata u Sudanu, moramo ih učiniti neprofitabilnim."

Ali operacija dolazi sa značajnim političkim rizikom u trenutku kada zapadna potpora Ukrajini koleba. U Sudanu, Ukrajina ulazi u unutarnji sukob u stranoj zemlji, gdje su deseci tisuća civila ubijeni, a SAD kaže da su obje strane počinile ratne zločine. Državni tajnik Antony Blinken upozorio je da svaka zemlja koja pruža materijalnu potporu "snosi odgovornost za raspirivanje zločina nad sudanskim narodom".

U intervjuu za WSJ, general pukovnik Kyrylo Budanov, koji vodi ukrajinsku vojnu obavještajnu agenciju, poznatu kao GUR, odbio je komentirati je li rasporedio trupe u Sudan, ali je iznio razloge za slanje ukrajinskih snaga u inozemstvo. "Rat je riskantan posao", rekao je Budanov. "Mi smo u punom ratu s Rusijom... Oni imaju jedinice u različitim dijelovima svijeta, a mi ih ponekad tamo pokušavamo napasti." Glasnogovornik Zelenskog nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

Prvi val ukrajinskih trupa - gotovo 100 vojnika, većinom iz GUR-ove jedinice Timur - sletio je u Sudan sredinom kolovoza. Ruski utjecaj u zemlji bio je odmah vidljiv: sudanski vojnici koji su prošli obuku u ruskim vojnim akademijama služili su kao prevoditelji. Prva misija Ukrajinaca bila je pomoći Burhanu da se izvuče iz Khartouma, gdje ga je pobunjenička skupina, poznata kao Snage za brzu potporu, opkolila. Ali nedugo nakon što su stigli, Burhan se u konvoju sam odvezao do baze izvan glavnog grada gdje su Ukrajinci bili stacionirani. Njegovi su ga čuvari prokrijumčarili iz Khartouma, tvrde sudanski dužnosnici. Burhan je zahvalio Ukrajincima na trudu, a zatim se uputio u Port Sudan, grad na Crvenom moru koji njegove snage još uvijek kontroliraju. Susreo se sa Zelenskim u irskoj zračnoj luci Shannon nekoliko tjedana kasnije.

“Razgovarali smo o našim zajedničkim sigurnosnim izazovima, odnosno aktivnostima ilegalnih naoružanih skupina koje financira Rusija”, napisao je Zelenski na Telegramu u vrijeme sastanka. Također je zahvalio Burhanu na "dosljednoj podršci Sudana suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine".

Ukrajinske trupe opskrbile su Burhanovu gardu novim AKM puškama i prigušivačima, a zatim su svoju pozornost usmjerile na pokušaj da potisnu pobunjenike koje podržava Wagner iz Kartuma. 30-godišnji časnik GUR-a poznat po pozivnom znaku King, koji je predvodio prvu skupinu Ukrajinaca koji su stigli u Sudan, rekao je da je njegov tim u Sudanu pronašao znatno drugačiju vrstu sukoba od one koju su ostavili za sobom u istočnoj Europi. Vojnici s obje strane borili su se u sandalama i ponekad su ispalili čitave spremnike streljiva držeći puške iznad glave, ne mogavši vidjeti na što pucaju. Velik dio sudanske vojske nije bio plaćen otkako su borbe počele mjesecima ranije, što je izgubilo njihovu motivaciju. Borci nisu nosili oznake koje pokazuju na čijoj su strani, a prijateljska vatra bila je redovita prijetnja. No, utvrdili su kako nijedna strana nije napadala noću. Ukrajinci, opremljeni naočalama za noćno gledanje i dronovima, vidjeli su u tome svoju mogućnost.

"To je bila naša velika prednost - znali smo kako raditi noću", rekao je King. Napustili bi svoju bazu oko 20 sati, uputivši se u grad u grupama od 5-6 vojnika, putujući u stražnjim dijelovima kombija. U videu koji je pogledao Journal, Ukrajinci su pucali na stambenu zgradu, za koju je King rekao da je baza pobunjenika (RSF). Nakon što je stiglo pojačanje RSF-a, Ukrajinci su na njih bacili streljivo iz dronova. U početku su borci RSF-a — koji su navikli spavati na otvorenom uz crtu fronte — noćni napadi bili zatečeni nespremni. Zatim su počeli skrivati svoje položaje. Ukrajinski timovi uvijek su se vraćali u svoju bazu do jutra, oprezni da ne privuku pozornost.

"Čak i kad bismo htjeli nešto raditi tijekom dana, mi smo grupa bijelaca", rekao je King. “Svi bi shvatili što se događa.” King je rekao kako mu se čini da se Wagnerove trupe nastoje držati podalje od borbi u Sudanu. U dva i pol mjeseca u Sudanu, rekao je King, njegov tim nije ugledao nikakve Wagnerove snage iz Rusije, iako su pratili telefonske signale koji su išli naprijed-natrag između Khartouma i St. Petersburga.

U studenom prošle godine je Kingov tim otišao kući, a zamijenio ga je zapovjednik zvan Prada s novim trupama iz jedinice Timur. Njegov tim zarobio je jednog pripadnika Wagnera i ubio druga dva. Prada je rekao da je muškarac uhićen tijekom borbe u Omdurmanu na zapadnoj obali rijeke Nil, nakon što se zbunio koji su borci na kojoj strani, te je ostao na bojištu nakon što se njegova strana povukla. Dvojica Sudanaca također su zarobljena zajedno s ruskim Wagnerovim borcem, a Prada je rekao da je njegov tim ubio još desetak sudanskih boraca koji su nosili Wagnerove oznake.

“Wagner je postao poput franšize u Sudanu. Bore se koristeći lokalce. Daju im zakrpe, daju im plaću i kažu 'Sada si Wagner', rekao je Prada. “Nikad nam nije bio cilj loviti pojedine Wagnerove vojnike. Cilj je bio poremetiti ruske interese u Sudanu.”

Ukrajinske trupe također su počele obučavati sudanske vojnike o istim taktikama koje su im pomogle da zadrže veću rusku vojsku, posebno korištenje dronova. Ukrajinski vojnici rekli su da su sudanske snage već naručile neke eksplozivne bespilotne letjelice s pogledom iz prvog lica (FPV), koje detoniraju kada pogode metu. Ali Sudancima su nedostajali ključni dijelovi. Ukrajinci su pronašli komponente koje su im trebale i pomogli im u opskrbi naprednim turskim bespilotnim letjelicama Bayraktar TB2 sposobnim za precizne zračne napade, koje su stigle u veljači, piše WSJ temeljem razgovora sa sudanskim vojnim dužnosnikom i savjetnikom pobunjeničkog RSF-a. Videosnimke koje je pogledao Journal pokazuju kako FPV dronovi više puta udaraju u kamione pune boraca dok su prelazili most u Khartoum.

"Bili su oduševljeni FPV dronovima", rekao je King o sudanskim trupama. "Na kraju je desetak ljudi naučilo kako ih koristiti i pogađati mete, uz video potvrdu."

28-godišnji vojnik iz HUR-ove jedinice Timur rekao je da je također surađivao sa sudanskim snagama na miniranju opskrbnih ruta u Kartumu. U jednoj operaciji, rekao je, minirali su kamion koji se pokvario nasred ceste. “Sljedeće jutro, kada je prošao neprijateljski kamionet pun pješaštva i oružja, detonirali smo ga”, rekao je. WSJ je pogledao video eksplozije.

Prada i njegov tim vratili su se u Ukrajinu početkom ove godine. Niti jedan ukrajinski tim nije pretrpio nikakve gubitke. U Sudanu se još uvijek osjeća utjecaj Ukrajine. Posljednjih tjedana, Burhanove su snage ponovno preuzele kontrolu nad velikim dijelovima Omdurmana - njihov prvi veliki napredak u sukobu. Stručnjaci pripisuju dobitke, velikim dijelom, preciznim napadima dronovima, kao i raspoređivanju elitnih jedinica sudanske vojske. Kijev je također nedavno poslao pošiljku pšeničnog brašna u Port Sudan, koja je stigla prošlog tjedna. RSF održava kontrolu nad dijelovima zapadnog Khartouma, kao i nad dijelovima teritorija diljem zapadnog i južnog Sudana.

