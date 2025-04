Što činite s njima: Zašto je opasno ponovno koristiti kartone za jaja

Vjerojatno svako domaćinstvo ima korištenih kartona za jaja. Neki ih ne bacaju odmah nakon što se jaja iskoriste. No, čini se da to baš i nije najbolja ideja. Mnogi se susreću s pitanjem što učiniti s iskorištenim kartonima za jaja. Iako neki prakticiraju njihovo ponovno korištenje, stručnjaci upozoravaju da to možda nije najmudrija odluka, piše Fenix magazin.

Premda recikliranje kartona može pridonijeti smanjenju otpada, ova praksa krije potencijalne zdravstvene rizike. Potrošački centar u Berlinu ističe važnost odbacivanja kartona nakon jednokratne uporabe. Razlog leži u činjenici da su kartoni, izrađeni od poroznog materijala, pogodno tlo za razvoj bakterija i mikroorganizama.

"Tragovi nečistoća s ljuski jaja mogu kontaminirati karton, a potom i svježa jaja," upozorava Centar. Posebno su ugrožene starije osobe i mala djeca zbog slabijeg imuniteta. Stručnjaci savjetuju temeljito pranje ruku nakon rukovanja jajima te detaljno čišćenje kuhinjskog pribora koji je bio u dodiru s njima. Ove mjere ključne su u prevenciji širenja opasnih bakterija poput salmonele, koja može uzrokovati ozbiljne zdravstvene tegobe.