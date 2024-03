FOTO Rastu vodostaji u središnjoj Hrvatskoj, u tri regije izvanredne mjere: 'Evo i zagorsko more'

U središnjim krajevima kiša nikako da prestane, poručio je to Državni hidrometeorološki zavod koji je na svom X profilu objavio i kartu na kojoj se jasno vidi u kojim dijelovima Hrvatske je palo najviše kiše u zadnjih 24 sata. Iako su se jučer potoci izlili na području Zadra, odnosno Nina, najviše kiše ovog je utorka ''popilo'' tlo upravo kod Zagreba, zbog čega su na jednom dijelu proglašene izvaredne mjere obrane od poplave. DHMZ zasad nije izdao posebna priopćenja koja bi se mogla odnositi na moguće poplave, kao što nisu izdana ni upozorenja.

- Na istoku zemlje prevladavat će oblačno te mjestimice padati kiša, osobito u prvom dijelu dana. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Ujutro ponegdje magla, ponajprije u središnjim predjelima. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, duž obale i na otocima od 7 do 11 °C. Najviša dnevna većinom između 12 i 17 °C - najavljuje DHMZ u prognozi za srijedu.

U središnjim krajevima🌧️nikako da prestane pa je također palo mnogo kiše. Jutros u 7 sati izmjerene količine kroz 24 sata pogledajte⬇️. A do kada će kiša padati i kad će se vrijeme smiriti, te ostale informacije o vremenu, potražite na https://t.co/7tElXxopKt.#kiša #prognoza pic.twitter.com/vXx9dYfZVz — DHMZ (@DHMZ_HR) March 12, 2024

TIJEK DOGAĐAJA:

14:07 - Krapina pala, Una još raste

Vodostaj Krapine je od podneva do 14 sati pao za četiri centimetra pa je sada na 556 cm. No, za 29 centimetra je porastao vodostaj na spojnom kanalu u Poljanskom Lugu u sat vremena tako da se ne očekuje smirivanje. Za dva centimetra od podneva do 13 sati porasla je i Una u Hrvatskoj Kostajnici pa je trenutno na 389 centimetra.

12:14 - Izvanredne mjere i u Hrvatskoj Kostajnici

Izvanredne mjere obrane od poplava uvedene su pak u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je ljetos došlo do velikih poplava i izlijevanja. U podne je na tom području vodostaj biona 386 centimetra, te već satima pretežito raste. Još dramatičnije bilo je prošlog svibnja, kada se rijeka Una na tom području popela čak do 497 centimetra, a voda je prodirala i u mjesta grada koji su se smatrali najsigurnijima.

11:03 - Stanje u Zagorju

Najgore je upravo u Kupljenovu gdje se rijeka Krapina do 11 sati ovog utorka podigla na 560 centimetra. Upravo noćas je u jednom trenutku u sat vremena porasla za čak 46 centimetra. Tamo je, prema podacima DHMZ-a, sinoć palo 50.3 centimetra kiše, a najviše je zapravo palo kod Varaždina, i to 57 centimetra. Međutim, rijeka Plitvica na tom je području još na 192 centimetra pa su uvedene redovne mjere. Sve dramatičnije postaje i kod spojnog kanala u Poljanskom Lugu kod Vrbovca gdje su također proglašene izvanredne mjere obrane od poplave oko podneva.

- Zagorsko more na relaciji Zlatar-Bistrice i Bedekovčine. Vozači imaju razgledavanje tijekom vožnje - objavili su na na Facebook stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija.

Od ostalog, redovne mjere označene žutom bojom proglašene su i u Zelenjaku zbog nešto višeg vodostaja Sutle, kao i u Sunji. Krka u Kninu također je nešto porasla, dok je na području Banovine na snazi pripremno stanje. Tijekom noći došlo je do porasta manjih i većih bujičnih vodotokova na području Zagrebačke (Lonjica, Zelina), Krapinsko-zagorske (Krapina, Sutla) i Varaždinske županije (Plitvica, Bednja), pri čemu su Zelina, Lonjica i Sutla dosegle razine za proglašenje redovnih mjera obrane od poplava.

