Novi sustav protiv poplave testira se u Hrvatskoj Kostajnici: 'Bit će spremne prihvatiti vodeni val'

U Hrvatakoj Kostajnici postavljen je novi sustav obrane od poplave koji bi trebao obraniti taj grad od rastućeg vodostaja Une. Izvanredne mjere bi trebale biti proglašene sutra popodne jer bi u 16 sati vodostaj trebao doći skoro do 400, što je prilično visoko. "Svjedočili smo prošlih godina i puno većim vodostajima od ovih koje očekujemo sutra. Novina je što je u siječnju dovršen taj montažno-demontažni sustav barijera u dužini malo većoj od 550 metara.

One se u ovom trenutku postavljaju i do sutra ujutro bit će spremne prihvatiti ovaj veliki vodni val", rekao je Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda za RTL. Objasnio da se one se po potrebi montiraju i demontiraju. "Živimo u takvim vremenima da ćemo ga morati često montirati i demontirati", dodao je Novosel.

Nevrijeme na Jadranu

Velika količina oborina uzrokovala je plavljenje objekata na području priobalnih županija. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je u poslijepodnevnim satima kako je na području Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, uslijed nevremena praćenog kišom i vjetrom, zabilježen povećani broj tehničkih intervencija, uključujući ispumpavanja vode te uklanjanje granja i stabala s prometnica.

Zadarski Vodovod obavijestio je potrošače da je zbog obilnijih oborina došlo do zamućenja vode u svim dijelovima vodoopskrbnog sustava, zbog čega se preporučuje preventivno prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

FOTO Bujica u Ninu 'parkirala' brod nasred ceste