Ove godine kazaljke na satu pomičemo nešto kasnije nego inače, evo kada stiže ljetno računanje vremena

Proljeće nam je iza ugla iako su stigli nešto hladniji dani. Uskoro ćemo prijeći na ljetno računanje vremena, a ove godine, pomaknut ćemo kazaljke na satu nešto kasnije nego obično, 31. ožujka. Dani će nam biti duži, a tu noć ćemo spavati sat vremena kraće.

"Ljetno računanje vremena u 2024. godini počinje 31. ožujka u 2 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3 sata", stoji u Vladinom priopćenju o ljetnom računanju vremena.

Uredbom Vlade RH je određeno da će ljetno računanje vremena završiti 27. listopada te će tako ovo ljetno računanje biti jedno od kraćih koje smo imali do sada. Prošle godine smo kazaljku na satu pomicali 26. ožujka, a ove godine to činimo tek 31. ožujka. Naime, 2025. godine će ljetno računanje vremena započeti 30. ožujka a trajat će do 26. listopada.

POVEZANI ČLANCI:

Kao i svake godine, mnogi će se namučiti s ovom promjenom koja ima velike utjecaje na ljudski organizam. Najčešća nuspojava su problemi sa spavanjem, stoga se preporučuje da se ide spavati u isto vrijeme kao što smo išli prije promjene vremena. Ako smo, na primjer, išli spavati u 23 sata, onda trebam ići spavati u isto vrijeme bez obzira na to što su se kazaljke pomaknule sat kasnije.

Inicijativa za ukidanjem promjene računanja vremena pokrenuta od Europske komisije nije zaživjela unatoč tome što se mnogo građana izjasnilo kako su suglasni s inicijativom. Razlog neuspjeha je nesuglasje zemalja oko toga hoće li se zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena.