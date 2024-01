Stiže promjena vremena, čekaju nas minusi, hoće li pasti i snijeg? 'Temperatura će se osjetno sniziti'

Iako je vrijeme u Hrvatskoj zadnjih dana stabilno, a blagdansko razdoblje obilježile su natprosječno visoke temperature, u siječnju bi moglo doći do ozbiljne promjene, kazuje najpoznatiji amaterski meteorolog u Hrvatskoj Ivan Šolić.

- Iako s dugoročnim prognozama uvijek valja biti na oprezu, trendovi na sinoptičkim kartama sve više upućuju na to da nas početkom idućeg tjedna čeka prvo ovogodišnje ozbiljnije zahlađenje. Ako se scenariji s prognostičkih karata ostvare, debele bunde, kape i šalovi idući tjedan nam neće trebati samo u Zagori već i na moru, gdje bi se temperatura također mogla spustiti ispod ništice! Europski centar za srednjoročnu prognozu predviđa tzv. 'blocking' situaciju, razvoj jake anticiklone (do 1040 hPa) smještene sa svojim centrom negdje oko Velike Britanije - piše Šolić za Slobodnu Dalmaciju.

Istovremeno, sa sjeveroistoka Europe na naše bi područje pritjecao vrlo hladan zrak, a injekcija hladnoće bi mogla lako "isprovocirati" razvoj ciklone nad Sredozemljem, a u takvom scenariju u Zagori bi mogao pasti i prvi ovogodišnji snijeg. Baš takav scenarij predviđa najprestižniji svjetski sinoptički model - ECMWF. Američki GFS model je za ljubitelje zimskih radosti malo rezerviraniji, ali i on signalizira zimske temperature u Hrvatskoj idući tjedan.

Svoju prognozu za mjesec siječanj iznio je još jedan amaterski meteorolog, Dino Dundić, koji na popularnoj stranici Pogled na klimu i njene promjene by Dino Dundic redovito objavljuje modele i komentare vremenskih prilika i neprilika.

- Mnogi su se smijali kada sam rekao da ćemo "ogrist" ovo lipo i toplo vrijeme pod azorskom anticiklonom, a vidjet ćemo hoće li se smijati tamo iza 8 - 9.01.2024, kada se arktički zrak bude spuštao put naših krajeva, objavio je Dundić na svom profilu moguću prognozu.

Svoja je predviđanja naknadno dopunio novim podacima. - Dionice koje crtaju dotok dosta hladnog zraka od 8.01.2023. i jutros po novim izlazima jako dobro stoje te bi oni donijeli pravu zimu put naših krajeva - napisao je u novoj objavi.

Na njegove najave osvrnula se prognostičarka DHMZ-a, koja je pojasnila da u Hrvatsku ne stiže polarni vortex.

- U Hrvatsku ne stiže nikakav Polar Vortex jer da on dođe do nas, svi bismo se smrzli do smrti. Polarni Vortex se ispravno zove Polarni vrtlog i to je mlazna struja koja puše gore oko Arktičkog kruga, ona se ne spušta do nas. Ono što se zapravo događa je to da mlazna struja može oslabjeti pa hladni zrak procuri prema jugu - pojasnila je dežurna prognostičarka u DHMZ-u, piše Jutarnji list.

Nadodala je kako zahlađenje stiže, ali da tu nije riječ o nikakvom vrtlogu. - Zahlađenje se može očekivati na prijelazu iz drugog u treći tjedan siječnja, najviše će zahladiti u Skandinaviji budući da će se hladan zrak tamo direktno spuštati. Naravno i kod nas će se temperatura osjetno sniziti, a hoće li biti snijega ili ne, za to je još prerano da znamo - završila je prognostičarka.

S obzirom na iznadprosječno topao kraj prosinca, u nastavku zime povećana je vjerojatnost za "zimskiji" siječanj i veljaču od prosinca. Najavili su to, kako smo ranije pisali, u detaljnoj prognozi za HRT i meteorolozi Tomislav Kozarić i Zoran Vakula. Kažu kako će se to dogoditi ne zbog iznimnosti ovogodišnjeg prosinca nego i zbog uobičajeno niže temperature zraka u prvim mjesecima godine i znatno češćeg snijega nego u prosincu. No, i dalje je mala vjerojatnost dugotrajnije izraženije hladnoće.

Pritom je - prema najnovijoj srednjoročnoj prognozi - gotovo sigurno da će prvi tjedan nove godine nastaviti "krupnim stopama" iznadprosječnosti iz kraja prosinca, a prema dugoročnijim prognozama u nastavku siječnja vrlo je velika vjerojatnost približavanja temperature zraka prosječnim vrijednostima za doba godine, ponegdje i malo nižim. No, teško je vjerovati da će zahladnjeti toliko da na kraju srednja siječanjska temperatura zraka bude niža od prosječne, kazuju meteorolozi.

Inače, što se tiče kratkoročne prognoze, u utorak će biti djelomice sunčano, ponegdje više oblaka, još ujutro na krajnjem jugu kiša, a u unutrašnjosti ponegdje magla. Poslijepodne naoblačenje sa zapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, prema večeri lokalno i jak, u višem gorju na udare olujan. Uz dalmatinsku obalu sjeverozapadnjak, a navečer će zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, duž obale i na otocima između 7 i 12 °C. Najviša dnevna od 8 do 12, na Jadranu i do 15 °C, piše DHMZ.

