Statistika Europske komisije: Hrvatska ispod prosjeka po pitanju sigornosti na cestama

Švedska i Danska i dalje imaju najsigurnije ceste u Europskoj uniji, prema statistikama Europske komisije za sigurnost na cestama za 2024., dok je Hrvatska, unatoč smanjenju broja poginulih na prometnicama, još uvijek gora od europskog prosjeka. Prema statističkim podacima koje je objavila Europska komisija, 2024. je 19.940 osoba izgubilo život u prometnim nesrećama na cestama diljem EU-a.

Riječ je o padu od dva posto u odnosu na 2023. i sporom napretku prema ostvarenju cilja EU-a da prepolovi broj smrtnih slučajeva ili teških ozljeda na cestama do 2030. te da se približi njihovom iskorjenjivanju do 2050. Ukupne stope smrtnosti u zemljama članicama se nisu značajno promijenile. Švedska, s 20 smrti na milijun stanovnika, i Danska, gdje taj broj iznosi 24, još uvijek imaju najsigurnije ceste u Uniji, pri čemu su Rumunjska sa 78 smrti na milijun osoba i Bugarska sa 74 smrtnih slučajeva imale najviše stope smrtnosti 2024.

Prema Komisiji, u Hrvatskoj je 2024. smrtno stradalo 239 osoba, odnosno njih 62 na milijun stanovnika, što je više od europskog prosjeka. Sa 45 smrti na milijun stanovnika, Europska unija se ipak svrstava među najsigurnije ceste u svijetu. Primjetna poboljšana su zabilježena u nekoliko zemalja, uključujući Litvu (pad od 22 posto), Latviju (19 posto) i Austriju (13 posto), što pokazuje učinkovitost nedavnih intervencija radi povećanja sigurnosti na cestama. U Hrvatskoj se broj poginulih smanjio za 13 posto u odnosu na 2023. Zabrinjavajuća povećanja su u manjem broju zemalja članica poput Estonije (15 posto) i Cipra (21 posto). Privremeni podaci za prvih šest mjeseci 2025. pokazuju mješovite trendove širom zemalja članica.

Premda neke države kao što su Grčka, Češka, Rumunjska i Slovačka bilježe pad smrtnosti, druge se suočavaju s novim izazovima. Komisija je rekla da ovi rani indikatori naglašavaju da sigurnost na cestama iziskuje neprestani nadzor i napore te se obvezala pomno nadzirati ove trendove i pomoći državama članicama. Povjerenik Europske komisije za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas je rekao: "Premda ovi podaci pokazuju nastavak napretka, uvijek se moramo prisjetiti da iza svake statistike stoje obitelji i zajednice koje pate". "Činjenica da je gotovo 20.000 ljudi izgubilo živote u nesrećama na cestama je neprihvatljivo".

"Europska komisija će nastaviti podržavati sve države članice u naporima da ceste učine sigurnijima". "No, to je zajednički napor: vlade, industrija i svaki korisnik ceste ima ulogu u tome da se zajamči da će svako putovanje završiti sigurno".