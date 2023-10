Stara zemlja za nova otkrića: Sve više turista hrli u Hercegovinu

Hercegovinu posjećuje sve više turista čemu pridonose i cjelogodišnji letovi Croatia Airlinesa (CA) Zagreb-Mostar, ali i sve veća ulaganja u turizam koji se oslanja na prirodne ljepote i unikatnu ugostiteljsku ponudu.

Turistički klaster Hercegovina s 32 članice ove godine obilježava 10 godina od osnivanja i zalaže se za razvoj turizma i promociju prirodne baštine. Ističu to predstavnici klastera na čelu s predsjednicom upravnog odbora Marijom Vukojom, kao i Zračne luke Mostar i Croatia Airlinesa tijekom studijskog posjeta Hercegovini koje su zajedno organizirali za hrvatske medije i turističke agente.

Pokretači razvoja privatne inicijative

Klaster je osnovan radi razvoja turizma u Hercegovini koja nema regionalnu turističku organizaciju, pa je za sada taj razvoj većinom rezultat privatnih inicijativa i ulaganja, bez javnog sufinanciranja.

Obuhvaća članice s područja tri hercegovačke županije (kantona): Hercegovačko-neretvanske (u kojoj su i Mostar i Međugorje i imaju najviše turističkog prometa), Herceg-bosanske (Livno, Tomislavgrad i drugi) te Zapadno-hercegovačku i dijelom Republiku Srpsku odnosno Trebinje gdje također ima članice.

"Članice klastera su hoteli, koji se sada češće otvaraju nego prije i to većinom manji, restorani, turističke agencije, oni koji se bave transferima, vinarije te mostarska zračna luka, neke javne tvrtke i turističke zajednice mjesta. Cilj je svima isti - baviti se turizmom i pojačati vidljivost Hercegovine koja ima što ponuditi i ljeti i zimi, s naglaskom na zdravu autohtonu hranu te prirodne ljepote, povijesnu i kulturnu baštinu. To je i razlog za novi slogan klastera - 'Stara zemlja za nova otkrića'", kaže Vukoja za Hinu.

Ona je vlasnica obiteljskog hotela u blizini jezera i parka prirode Blidinje, prvog u tom dijelu Hercegovine od sredine 1990-ih. Sudionici studijskog putovanja obišli su i niz drugih atraktivnih lokacija u nedirnutoj prirodi, poput planine Cincar i brda Kruzi u blizini Livna gdje se okupljaju divlji konji. Sve je više agencija koje se bave avanturističkim izletima, kao i avanturističkih parkova kao što je Peć Mlini uz klisure i pećine na rijeci Trebižat, Kutovo Blato blizu Čapljine, a velika tema je i vjerski turizam, kao i otvaranje centara za posjetitelje. Gradnja novih hotela se planira gotovo u svim županijama.

Sve više tvrtki koji se bave turizmom

Podaci o broju turista i noćenja se ne prikupljaju jer za to zasad nema sustava, no predstavnica Vlade Hercegbosanske županije Ivana Mišković za Hinu kaže da je u toj županiji 2022. godine bilo oko 13 tisuća turista i 20 tisuća noćenja, što je gotovo dvostruko više nego 2021. Rast se nastavlja i ove godine, i do 30 posto, uz dvadesetak novih turističkih tvrtki od kojih pet avanturističkih agencija i još 19 raznih poduzeća koja se bave i turizmom.

Hotela je zasad pet, s 1.200 registriranih kreveta. Cijene noćenja se kreću od 50 do 100 eura, a u privatnom smještaju kojeg ima, ali se ne vodi statistika, cijene su do oko 50 eura. Sve je veća ponuda luksuznih vila s bazenima, kao i restorana koji spajaju tradicijsku i modernu gastronomiju, a u oko 90 vinarija sve se više radi na brendiranju Hercegovine kao kvalitetne vinske regije.

U boljim restoranima se obilan objed s pićem može dobiti za 10 do 20 eura po osobi. PDV na ugostiteljstvo, smještaj, kao i na sve ostalo je 17 posto, dok su plaće konobara primjerice oko tisuću eura. Čapljinski hotelijer Ivana Benoa kaže kako za sada nemaju stranih radnika, najviše zato što se dozvole dugo čekaju, ali i on i ostali su naglasili da je uvoz radnika potreban jer ih nedostaje.

Turisti u Hercegovinu većinom dolaze iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Srbije i Slovenije, s time da je ove godine bilo i dosta Poljaka, Francuza i Arapa.

Avio linija Zagreb-Mostar važna svima

Hercegovačkom turizmu znatno od ove godine pridonosi i zračna linija Croatia Airlinesa (CA) Zagreb - Mostar. To je važna regionalna linija, kaže glasnogovornik CA-a Davor Janušić, najavljujući da će ju tvrtka održavati cijele godine. Leti se tri puta tjedno, zrakoplovi su relativno dobro popunjeni. Time su posebno zadovoljni u zračnoj luci Mostar, jer im je to jedina redovna cijele godine, a CA jedini redovni avio prijevoznik. Uz CA u Mostar sezonski dolijeću čarteri iz raznih zemalja, većinom s turistima koji žele u Međugorje, a pregovara se i s još nekim avioprijevoznicima za nove letove, među kojima i s Ryanairom.

