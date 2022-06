Pripremite se na niz poskupljenja i redukcije: Stručnjaci od zime najavljuju brutalno više račune

Vlada je jučer donijela dvije odluke kojima se HEP-u odobrava ukupno milijardu eura zaduženja kako bi osigurala opskrbu energentima u uvjetima poremećaja na europskim i svjetskim tržištima izazvanih ratom u Ukrajini. Logična je to posljedica odluke kojom je Vlada u ožujku intervenirala u cijene struje i plina kako bi ublažila udar poskupljenja na građane i gospodarstvo.



Bude li potrebe, HEP će se tako moći zadužiti kod komercijalnih banaka uz državno jamstvo do 600 milijuna eura za nabavu električne energije, plina, ugljena i toplinske energije kako ne bi došlo do problema u opskrbi. Uz to, odobreno mu je i zaduženje od 400 milijuna eura kojima bi trebao osigurati punjenje skladišta Okoli, u koji bi HEP trebao utisnuti 270 milijuna kubičnih metara, a slični se potezi, ovisno o zakupljenom prostoru, očekuju i od drugih korisnika, kako bi do 1. studenoga bilo popunjeno 90 posto kapaciteta skladišta.