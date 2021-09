Vrbanović opet tražio odgodu: U zatvor ne može. Ali na komemoraciju može

Prebolestan je da bi otišao na izdržavanje zatvorske kazne, pa je zbog toga zatražio još jednu odgodu. No zato nije bolestan da hoda po komemoracijama i grobljima, pa je tako neki dan bio u delegaciji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), koja je komemorirala godišnjicu smrti Vlatka Markovića.

Tako bi se ukratko moglo opisati ono što se događa oko Damira Vrbanovića, bivšeg izvršnog dopredsjednika HNS-a, koji je u aferi Dinamo pravomoćno osuđen na tri godine zatvora. Na stranu što pravomoćno osuđena osoba, koja je k tome osuđena zbog financijskih malverzacija, i dalje nesmetano sudjeluje u protokolima HNS-a, kojim su navodno smjenom Davora Šukera te dolaskom Marjana Kustića, zapuhali neki novi vjetrovi. Veći problem od toga je činjenica da bi Vrbanović mogao postati novi Tomislav Horvatinčić. Odnosno osoba, koja zbog svojih zdravstvenih problema, odlazak na izdržavanje kazne odgađa u nedogled. A to pravda medicinskom dokumentacijom iz koje proizlazi da se njegov zdravstveno stanje ne može zbrinuti unutar zatvorskog sustava.

No krenimo redom. Vrbanović je na Županijskom sudu u Osijeku, zajedno s braćom Zdravkom i Zoranom Mamićem te poreznikom Milanom Pernarom, nepravomoćno osuđen u lipnju 2018. Zbog svoje uloge u izvlačenju novca iz Dinama, dobio je tri godine zatvora. Presuda osječkog suda postala je pravomoćna u ožujku ove godine, a prema odluci suda Vrbanović se na izdržavanje kazne trebao javiti 26. svibnja. No to se nije dogodilo jer je on zbog problema s koljenom tražio odgodu, navodeći da u srpnju mora na operaciju pa mu odgoda odobrena. U srpnju je odlučeno da se Vrbanović, nakon što operira koljeno te prođe rehabilitaciju, u Remetinec mora javiti 27. rujna. Što se nije dogodilo jer je on 7. rujna ponovo zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne. U svojoj molbi, uz koju je priložio i medicinsku dokumentaciju, naveo je da u srpnju operiran u Specijalnoj bolnici za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, nakon čega je dobio upute da miruje, a trebao je obaviti i fizikalnu terapiju.

Trebao je obaviti i kontrolne preglede, a nakon što ih je obavio, početkom rujna utvrđeno je, kako tvrde liječnici, da mu se stanje pogoršalo. Dobio je preporuku za nastavak terapije, ali i dogovor oko termina nove operacije. Nova operacija zakazana je za 5. listopada, pa je Vrbanović zatražio da mu se odlazak na izdržavanje kazne odgodi za šest mjeseci. No sutkinja izvršenja kazne zatvora, odgodu mu je dala do 5. studenog i to nakon što su njegovu medicinsku dokumentaciju pregledali liječnici iz Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS).

Zaključili su da se Vrbanoviću njegova kronična bolest znatno pogoršala te da ga se ne može zbrinuti unutar zatvorskog sustava. Vrbanović prema zakonu ima pravo tražiti odgode dok god mu je zdravstveno stanje takvo da se ne može liječiti unutra zatvorskog sustava, a to osim u slučaju osobito teške bolesti, može trajati najdulje tri godine. Stoga ne treba sumnjati da će Vrbanović i u studenom zatražiti novu odgodu.