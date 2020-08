Štagljar o rekordnim brojkama novooboljelih: Vrag je odnio šalu, moramo mijenjati puno toga

Rekordne brojeve novooboljelih kao i najavljeno rusko cjepivo komentirao je jedan od hrvatskih vodećih molekularnih biologa dr. Igor Štagljar.

- Očito je "vrag uzeo šalu" i moramo iz korijena mijenjati puno toga želimo li jesen dočekati sa što manjim brojem aktivnih slučajeva. Dobra je stvar među ovim lošim vijestima danas, da je većina zaraženih, da se radi o mlađima i što su žarišta vezana uz bavljenje sportom. Stoga sam mišljenja da su ove nove mjere koje je donio Stožer prijeko potrebne kako bi se suzbilo daljnje širenje virusa, a kako virus ne bi zahvatio stariju populaciju te osobe s imunokompromitiranim imunološkim sustavom. Postavlja se logično pitanje, nismo li predugo čekali s donošenjem ovakvih mjera. Mi imamo sada jedan od najvećih postotaka testova pozitivnih na Covid-19 u Europi - ističe dr. Igor Štagljar za Dnevnik HRT-a.

Pitanje kad ćemo imati efikasno cjepivo i tko je tome najbliže, kaže profesor sa sveučilišta s Toronta da je jedno od najčešćih pitanja i da u ovom trenutku ima 200-tinjak farmaceutskih tvrtki i akademskih laboratorija koji rade na pripremi cjepiva.

VIDEO: Igor Štagljar: Nikada nije bilo važnije cijepiti se protiv gripe kao ove jeseni

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čak 28 se ispituju na ljudima, a šest cjepiva se nalaze u trećoj najvažnijoj fazi kliničkih ispitivanja, ispituju na velikom broju uzoraka, više od 10 tisuća ispitanika. U sljedećih par mjeseci s nestrpljenjem iščekujemo rezultate tih ispitivanja, oni će nam dati do znanja koliko su ta cjepiva učinkovita. Koliko nas dobro štite, je li to 20, 50, 70 ili primjerice 90% zaštite - naveo je.

Osvrnuo se i na rusko cjepivo koje je u pripremi i za kojeg su Rusi objavili da ulazi u novu fazu kliničkog testiranja u kojem će biti cijepljeno više od 40 tisuća stanovnika Moskve.

- To je jedna velika nepoznanica u svijetu znanosti, ne postoje dokazi da je sigurno i učinkovito. Nema publiciranih rezultata niti jedne faze u razvoju toga cjepiva - istaknuo je ugledni molekularni biolog.

O nedavno zabilježenim slučajevima reinfekcije kazao je kako to nije nikakva novost i da se događa i kod drugih virusa, te da je rijel o izoliranim slučajevima koji neće utjecati na tok pandemije.

- Ako će novi koronavirus bitno mutirati, a za sada nema takvih indikacija, onda bi to ukazivalo na to da jedno cjepivo ne bi bilo dovoljno protiv tog virusa te bi stoga bilo potrebno pripremiti sezonska cjepiva - ističe Štagljar, dodajući da je to slučaj s gripom.

Ispitivanja javnog mnijenja pokazala su da dosta hrvatskih građana nije sklono cijepljenju protiv koronavirusa.

- Veliki postotak hrvatske populacije ne vjeruje u znanost te da su o ovoj temi slabo informirani. Antivakcinalističko raspoloženje je duboko ukorijenjeno u Hrvatskoj, a šire je udruge i pojedinci koji se bave teorijama i to ponajviše putem društvenih mreža. O temi cijepljenja treba pristupiti korak po korak, treba vidjeti treću fazu kliničkih istraživanja. Nakon što to budemo znali, onda treba razgovarati u dobroj vjeri i s protivnicima cijepljenja - izjavio je Štagljar i dodao kako nikad do sad nije bilo važnije cijepiti protiv gripe kao što je to ove zime.

- Svima je jasno da nas ove jeseni i zime čeka drugi val Covida-19 koji bi mogao biti jači i teži od onoga prvog, cijepljenjem možemo smanjiti broj oboljelih od gripe, znanstveno je dokazano da je cjepivo uspješno u oko 50 posto slučajeva. Osiguravamo 50% bolničkih kapaciteta za sve one zaražene od Covida-19. Također, postoji i mogućnost da se neka osoba istovremeno zarazi i gripom i Covidom-19, u tom slučaju se naš imuni sustav ne bi mogao boriti protiv dva virusa istovremeno te je vjerojatnost da će ta osoba umrijeti vrlo velika, zaključuje prof. Štagljar za HRT.