Sretna Nova godina! Pogledajte kako se slavilo u gradovima diljem Hrvatske

Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kao i u brojnim drugim gradovima diljem Hrvatske, večeras je svečano proslavio dolazak nove, 2023. godine. Iako bez velikog vatrometa u glavnom gradu, brojni su građani sa sobom ponijeli pirotehnička sredstva pa je ponoć podsjećala na doček vatrenih koji tjedan prije.

Slavlje u Zagrebu

Brojni su se tako večeras okupili u centru Grada Zagreba gdje su Novu godinu sa svojim bližnjima uživali u mnoštvu, a tijekom večeri zabavljaju ih poznati izvođači. Podsjetimo, program za doček Nove godine započeo je na Trgu bana Josipa Jelačića 31. prosinca u 19 h, sa zagrijavanjem uz DJ-a Kikija B. U 21.15 nastupili su mladi talenti hrvatske glazbe, neki od izvođača iz The Voicea i A strane.

Zagrepčanke i Zagrepčani dočekali su Novu 2023. godinu na Trgu bana Jelačića uz glazbu, šampanjac i šarene konfete umjesto vatrometa, a novogodišnju čestitku uputio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević te im zaželio puno ljubavi, zdravlja i radosti. Okupljene Zagrepčanke i Zagrepčane te posjetitelje Zagreba na glavnom gradskom trgu u 2023. godinu uveli su Pips, chips & videoclips, uz pjesmu "Ljubav", dok je početak Nove godine, umjesto vatrometom, obilježen ispaljivanjem šarenih konfeta i vizualnim efektima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL/PIXSELL 31.12.2022., Zagreb - Proslava Nove Godine na Trgu Bana Jelacica i po okolnim ulicama. Koncert grupe Pips, chips & videochlips. Photo: Tomislav Miletic/PIXSEL/PIXSELL

Grad Zagreb ovim se potezom pridružio inicijativi niza hrvatskih gradova, uključujući Rijeku, Osijek, Pulu, Zabok, Rovinj, Opatiju, Poreč, Čazmu, Samobor, Labin i Vinkovce, koji su odustali od novogodišnjeg vatrometa, što je pozdravila udruga Prijatelji životinja ističući štetne posljedice vatrometa po okoliš te po zdravlje kućnih ljubimaca i bolesnih osoba.

Prve minute Nove godine Zagrepčani su dočekali uz pjesmu i šampanjac, a potom im se obratio gradonačelnik Tomašević koji im je poželio sretnu Novu godinu te nadovezujući se na pjesmu "Ljubav" poručio da je ljubav najvažnija te je sugrađankama i sugrađanima zaželio puno ljubavi, zdravlja i radosti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL/PIXSELL 31.12.2022., Zagreb - Proslava Nove Godine na Trgu Bana Jelacica i po okolnim ulicama. Koncert grupe Nipplepeople. Photo: Tomislav Miletic/PIXSEL/PIXSELL

Gradonačelnik Tomašević podsjetio je kako je na prošlom dočeku zaželio da u 2022. ne bude više epidemioloških mjera, a to se i ostvarilo. U ovoj 2023. godini kako uvodimo euro, zaželio je svima puno eura u novčaniku. Prije nego što je zajedno sa svojim sugrađankama i sugrađanima dočekao 2023. godinu, zadnje sate 2022. godine Tomašević je proveo u obilasku beskućnika u prenoćištu Crvenog križa u Velikoj Kosnici te Nastavnog zavoda za hitnu medicinu. Osim njih, također je posjetio Policijsku upravu Zagrebačku i vatrogasce u Savskoj cesti.

Novogodišnji program počeo je u 19 sati nastupom DJ-eva, a nakon njih na pozornicu su izašli izvođači iz poznatih glazbenih emisija ''A strana'' i ''The Voice''. Sat vremena prije ponoći počeo je koncert Pipsa, a nakon njih nastupio je dvojac Nipplepeople.

Severina Splićane uvela u 2023.

Splitsk​a pjevačica Severina​ na Rivi je uz pjesmu uvela svoje sugrađane i njihove goste u 2023., a gradonačelnik Splita Ivica Puljak je, nakon što je otkucala ponoć i ispaljen vatromet, građanima prvi uputio čestitku zaželjevši im sve najbolje u Novoj godini. Puljak je poželio sretnu Novu godinu, kako je rekao, svojoj susjedi Severini i svom bivšem studentu Vojku V.

Čestitku je potom s pozornice uz šampanjac poželio i svim građanima poručivši da je to najbolji doček Nove godine u Splitu koji je doživio. Svi koji su se našli na dočeku Nove godine na splitskoj Rivi, a podaci govore da je bilo nekoliko desetaka tisuća ljudi, od 21,30 sati su uživali u koncertu Vojka V. Oko 23 sata je na scenu nastupila Severina kojoj je to prvi put da na dočeku pjeva u svom rodnom gradu.

Foto: Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL 31.12.2022., Split - Docek nove 2023 Godine. Koncert Severine na Splitskoj Rivi i Vatromet povodom doceka 2023 Godine. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ove godine je i vremenska prognoza "pomazila" Splićane jer je večerašnji doček, po riječima meteorologa, jedan od najtoplijih u posljednjih nekoliko desetljeća. Osim Splićana, gradskim kaletama prolazili su i brojni gosti, ponajviše Talijani koji su na silvestarsko jutro u grad pod Marjanom stigli velikim kruzerom.

Osim na Rivi 2023., godina se čekala i u brojnim hotelima, restoranima, kafićima, ali i u privatnom aranžmanu​, te na adventskim lokacijama gdje ​su posjetitelje zabavlja​li brojni DJ- evi. Na Prokurativama se prenosi program s Rive, a u Perivoju je u tijeku Music by our resident DJ team. Dio Splićana je Novu godinu dočekao već u podne i to na Adventu Mertojak gdje je nastupio Trio Gušt, ​a na Starom placu, Prokurativama i Šperunu ​se održavao bogat dnevni program uz nastupe DJ- eva i lokalnih b​e​ndova. ​

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 31.12.2022., Split - Splicani su okupljeni na rivi novu godinu docekali uz koncerte Vojka V i Severine. Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Splićani ni ove godine točno u podne nisu propustili tradicionalni nastup klapa Ispod ure​, a od jutra se feštalo i na Pjaci, kao i na svim ostalim trgovima u središtu grada. Svima je zajednička želja da u 2023. godini imaju zdravlje, sreće, ali i nešto novca. ​Gradonačelnik Ivica Puljak ​i župan Blaženko Boban su na Silvestrovo obišli Dispečerski centar Vodovoda i kanalizacije, ​gradsku i županijsku​ Javn​u​ vatrogasn​u​ postrojb​u​, Županijski centar 112, Zavod za hitnu medicinu​ i ​Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave​ splitsko-dalmatinske.

Majci prv​orođene bebe u 2023. godini Grad Split će, putem osoblja bolnice, pokloniti zlatnik Grada Splita​, dok će župan Boban osobno posjetiti rodilju u KBC- u Split.​

Doček u Šibeniku

Novogodišnji vatromet s tvrđave svetog Mihovila i nastup britanske glazbenice Roisin Murphy obilježili su prve minute 2023. u Šibeniku na dočeku organiziranom na otvorenom u samom srcu grada.

Na Trgu Republike Hrvatske, kod katedrale svetog Jakova, okupilo se na tisuće Šibenčana i gostiju grada.

Šibenčane su u novu godinu uvele regionalna glazbena zvijezda Ida Prester i bend Lollobrigida te svjetska glazbena ikona - Roisin Murphy koja je Šibenik učinila najpoželjnijom novogodišnjom destinacijom i jednom od najboljih u Europi.

Zbog izvođačice hitova „The time is now“ i „Sing it back“ apartmani i hotelski smještaji bili su rezervirani danima unaprijed.

Novogodišnji program u Šibeniku održao se na nekoliko pozornica. Prvi je nastupio zagrebački sastav Bang Bang u 22 sata u Parkiću gdje se tijekom prosinca održavao adventski program Adventura.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 01.01.2023.,Sibenik-Na doceku Nove 2023.godine sibencane i njihove goste na trgu ispred katedrale zabavljali su Ida Prester,Lollobrigide i svjetska zvijezda Roisin Murphy. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Središnje slavlje na Silvestrovo počelo je na Trgu Republike Hrvatske nešto malo prije 23 sata uz Idu Prester i Lollobrigidu. Zagrebačka glazbenica zagrijala je atmosferu najluđe noći u godini do vatrometa u ponoć i početka nastupa najpoznatije članice britanskog sastava Moloko – Roisin Murphy.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 01.01.2023.,Sibenik-Na doceku Nove 2023.godine sibencane i njihove goste na trgu ispred katedrale zabavljali su Ida Prester,Lollobrigide i svjetska zvijezda Roisin Murphy. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Atraktivna pjevačica opravdala je sva očekivanja i onih koji su u Šibenik samo zbog nje stigli iz susjednih gradova, županija pa i država.

Crvena jabuka u Osijeku

Ponoć se uz veselje i pjesmu dočekala i u Osijeku, gdje su građani imali prilike uživati uz pjesme popularne Crvene jabuke.

Uz druženja u svojim domovima i dočeke u ugostiteljskim objektima Osječani su Novu 2023. godinu dočekali na središnjem gradskom Trgu Ante Starčevića, u zajedničkoj organizaciji grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Uz podjelu kuhanog vina i čaja Osječane je u Novu godinu uveo glazbeni sastav "Crvena jabuka, a točno u ponoć novogodišnju čestitku građanima je uputio osječki gradonačelnik Ivan Radić.

U izjavi novinarima gradonačelnik Radić kazao je kako se na dočeku okupio veliki broj Osječana te sugrađanima poželio sretnu i uspješnu 2023. godinu, uz obilje zdravlja, mira, sreće i radosti. Uz tradicionalni doček Nove godine na Trgu Ante Starčevića, grad Osijek je 31.prosinca, u prijepodnevnim satima, na Trgu Sv. Trojstva u povijesnoj gradskoj jezgri Tvrđi organizirao i dječju Novu godinu, uz prigodni program za djecu, a u večernjim satima i proslavu dočeka Nove godine za osječke umirovljenike u Dvorani "Bells".

Oba dočeka posjetio je i gradonačelnik Ivan Radić, koji je tijekom novogodišnje večeri obišao djelatnike dežurnih službi, osječko-baranjske Policijske uprave, Hitne medicinske pomoći i osječke Javne vatrogasne profesionalne postrojbe. Svim djelatnicima dežurnih službi izrazio je zahvalnost na tome što i u novogodišnjoj noći brinu o sigurnosti građana i funkcioniranju cijelog sustava, dodavši kako do sada u Osijeku nije bilo puno intervencija

Ukupni troškovi dočeka Nove godine u Osijeku, uključujući organizaciju na središnjem osječkom trgu, organizaciju dječje nove godine, te proslave za umirovljenike iznose oko 50 tisuća eura, napominju u osječkoj Gradskoj upravi.

Veselo u Rijeci

Riječani također ove godine u ponoć nisu imali prilike vidjeti vatromet, ali zato su brojni na Korzu mogli uživati u izvođačima grupe Vatra i Queen Real Tribute Band.

Više tisuća Riječana dočekalo je Novu godinu na Korzu i trgovima u središtu grada, uz glazbu Queen Real Tribute Banda, a prvi im je čestitke s pozornice uputio gradonačelnik Marko Filipović. Gradonačelnik Marko Filipović je svima okupljenima, Riječankama i Riječanima, čestitao novu 2023. godinu uz šampanjac, zaželjevši sretnu novu, puno veselja, ponajprije zdravlja te da svi uspješno uplove u novu godinu.

Na pozornici na Korzu tijekom večeri su nastupili i publiku zagrijali DJ Voljen Korić i grupa Vatra, sve je u novu godinu uvela glazba Queen Real Tribute Banda, a zabava se nastavlja do ranih jutarnjih sati. Novogodišnji vatromet, koji je bio uobičajen dio organiziranog dočeka nove godine na Korzu ove godine nije priređen, kako bi se od negativnih posljedica vatrometa zaštitile životinje i okoliš. Iz riječke Gradske uprave su najavili da će dio novca za vatromet biti preusmjeren udrugama koje skrbe o životinjama.

Zbog pojačanih anticovid mjera neće biti ni tradicionalnog posjeta prvorođenom djetetu u riječkom rodilištu u Novoj godini pa će darovi za mamu i bebu, cvijeće i srebrnjak sv. Vida, biti dostavljeni u rodilište. Doček Nove godine na otvorenome, na gradskim okupljalištima i trgovima, organiziran je i u drugim gradovima na Kvarneru.

Prema najavama, na Kvarneru tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana boravi oko 35 tisuća turista, a otvoreno je 66 hotela, od kojih je najviše, 36 hotela otvoreno na opatijskoj rivijeri. Otvoreni su i hoteli na Krku, Rabu i Lošinju, na crikveničko-vinodolskoj rivijeri, u Gorskom kotaru te u Rijeci.

U raskošno okićenoj Opatiji priređen je doček na otvorenome na četiri lokacije, uz različite glazbene programe. Središnja gradska proslava održava se kod gradske tržnice, uz Grooverse, Koktelse i Šajetu, a osim na otvorenom, gosti slave i u opatijskim hotelima, restoranima i kavanama.

Dubrovčani i gosti Novu godinu dočekali na prepunom Stradunu

Dubrovčani i njihovi gosti u novu 2023. ušli su na prepunom Stradunu uz koncert Petra Graše i Ante Gelo Benda te vatromet, koji će prema najavi gradonačelnika Mate Frankovića ubuduće zamijeniti dronovi. Franković je okupljenima poželio puno sreće, zdravlja i osobnog zadovoljstva.

"A našoj Europi i našem svijetu, nek' je zdravlja i mira, a sve drugo će doći“, poručio je u novogodišnjoj čestitci u prvim sekundama nakon ponoći sugrađanima i gostima grada kojih je na Stradunu bilo skoro 11 tisuća.

Program dočeka u sklopu 9. Dubrovačkog zimskog festivala počeo je u subotu na Staru godinu Dječjim dočekom uz Ante Gelo Bend na Stradunu, kao i tradicionalnom kolendom Folklornog ansambla Linđo, Zbora Libertas i Gradske glazbe Dubrovnik ispred crkve sv. Vlaha. U nedjelju 1. siječnja 2023. godine u podne će se na Stradunu, nakon dvije godine stanke, održati tradicionalni novogodišnji koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra „Orlandov bal“ pod ravnanjem Ivana Huta uz mezzosopranisticu Martu Hut i tenora Roka Radovana.

U večernjim satima će na istom mjestu nastupiti Tomislav Bralić i klapa Intrade. Prema informaciji gradske Turističke zajednice, u Dubrovniku u hotelskom i privatnom smještaju novogodišnje blagdane provodi oko pet tisuća gostiju, većinom iz regije, a otvoreno je 14 hotela.

>> VIDEO Čestitka Andreja Plenkovića: 'Štitit ćemo svakog hrvatskog građanina, biti čvrst oslonac gospodarstvu te Hrvatsku i dalje voditi prema boljitku'